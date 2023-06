Jak přebudovat českou energetiku a čím nahradit uhlí | e15.cz

S energetickou krizí a válkou na Ukrajině se objevily další důvody, proč je potřeba českou energetiku přebudovat. Vedle dekarbonizace je to posílení energetické bezpečnosti a snaha o co největší udržení energetické soběstačnosti. Uhlí v energetice postupně skončí a je třeba ho nahradit. V současnosti má Česko možnost postavit velké množství solárních a větrných elektráren z Modernizačního fondu a dalších podpůrných mechanismů. Tyto mimořádné příjmy však do roku 2030 skončí. Povolovací procesy v Česku zatím budování nových zdrojů nepřejí a jsou delší než v jiných státech. Stihneme postavit do roku 2030 dostatečné množství elektráren? Co pro to musíme udělat?

