Co přesně je Labubu? To je otázka, která trápí mnoho lidí – a ani ti, kteří znají odpověď, si nejsou zcela jisti, zda dokážou tento fenomén vysvětlit. Labubu je fiktivní postava i značka zároveň. Je to jméno jedné z hraček ze série The Monsters, kterou vytvořil hongkongský umělec Kasing Lung. V současnosti se panenky často objevují jako doplňky připnuté ke kabelce.

Panenky svými dětskými obličejíky s velkýma očima, ušima a zubama nápadně připomínají japonské mončičáky, kteří kolem roku 1985 ovládli Československo. Podle výrobce je Labubu „dobrosrdečný a vždy chce pomáhat, ale často nechtěně dosáhne opačného výsledku“. Značka nabízí i další panenky, například vůdkyni kmene Zimomo a její kamarády Tycoco a Mokoko.

Kdo prodává Labubu?

Hračky prodává čínská společnost Pop Mart, která před uvedením virálního hitu vydělávala na takzvaných blind boxech. Ty si zákazníci kupují naslepo a až po jejich rozbalení zjistí, co si koupili. Poté, co Pop Mart uspěl s těmito tajemnými balíčky, uvedl v roce 2016 na trh sérii hraček Molly – figurky ve tvaru dětí, které vytvořil hongkongský umělec Kenny Wong.

V roce 2019 firma uzavřela smlouvu s umělcem Kasingem Lungem, od nějž získala práva na Labubu. Právě tyto příšerky nastartovaly raketový růst Pop Martu a vedly k tomu, že společnost v prosinci 2020 vstoupila na hongkongskou burzu.

Pop Mart je nyní významným maloobchodním prodejcem. Provozuje více než 2 000 prodejních automatů po celém světě. Panenky Labubu lze koupit v kamenných i internetových obchodech ve více než 30 zemích – od USA a Velké Británie po Austrálii a Singapur – i když některé z nich kvůli obrovské poptávce prodej dočasně pozastavily.

O tom, jak populární Labubu je, svědčí i fakt, že čínští celníci v posledních dnech zabavili více než 70 tisíc padělaných panenek. Poptávka ale nevzrostla přes noc. Trvalo několik let, než se tito skřítci dostali do mainstreamu.

Jak Labubu ovládlo svět?

Dřív než se staly celosvětovým fenoménem, zazářily Labubu panenky v samotné Číně. Hitem se staly zejména na konci roku 2022, kdy se země začala zotavovat z pandemie. Podle Ashley Dudarenok, zakladatelky výzkumné společnosti ChoZan, která se dlouhodobě zaměřuje na Čínu, lidé cítili potřebu emocionálního úniku. „Labubu pro ně byla velmi charismatickou, ale chaotickou postavou. Ztělesňovala anti-perfekcionismus,“ uvedla Dudarenok.

Čínský internet, který je obrovský a konkurenční, produkuje spoustu virálních trendů. Zdaleka ne všechny se ale přenesou do zbytku světa. Labubu se to podařilo – panenka velmi rychle dobyla sousední země v jihovýchodní Asii.

Velká fanynka Labubu Fiona Zhang, která žije v Kanadě, řekla BBC, že o příšerkách poprvé slyšela od filipínských přátel v roce 2023 a hned si je začala pořizovat. Říká, že je považuje za roztomilé, ale nejvíc ji láká jejich rostoucí popularita: „Čím víc jsou populární, tím víc je chci. Když se vám podaří je získat v tak tvrdé konkurenci, máte z toho obrovský pocit úspěchu,“ popsala Fiona. Její manžel však tuto fascinaci nechápe.

Pomáhá také to, že jsou cenově dostupné, dodává. Ačkoli rostoucí poptávka zvýšila ceny na trhu s použitými výrobky, Fiona říká, že původní cena – mezi 25 a 70 kanadskými dolary (zhruba 400 až 1 100 korun) – byla pro většinu lidí, které zná, „přijatelná“. „To je zhruba tolik, kolik dnes stojí kabelka. Většina lidí si to může dovolit,“ říká.

Popularita Labubu prudce vzrostla v dubnu 2024, kdy k-popová hvězda Lisa začala na Instagramu zveřejňovat fotografie s různými panenkami. A když se k ní přidaly i další celebrity, stal se z Labubu celosvětový fenomén.

Labubu panenka na kabelce. | Zdroj: ČTK

Zpěvačka Rihanna byla v únoru vyfotografována s panenkou Labubu připnutou ke své kabelce značky Louis Vuitton. Hvězda reality show Kim Kardashian v dubnu na Instagramu sdílela svou sbírku deseti příšerek. A v květnu se na Instagramu objevil i bývalý kapitán anglické reprezentace David Beckham s fotografií tohoto bizarního skřítka, kterého mu darovala jeho dcera. Panenky jsou nyní všudypřítomné – objevují se online, u přátel, kolegů i kolemjdoucích.

Co stojí za posedlostí Labubu?

Stejně jako většina virálních trendů je i přitažlivost Labubu těžko vysvětlitelná – je výsledkem načasování, vkusu a náhody umožněné internetem a algoritmy sociálních sítí.

Peking je s výsledkem rozhodně spokojen. Státní tisková agentura Nová Čína uvedla, že Labubu „ukazuje přitažlivost čínské kreativity, kvality a kultury v jazyce, kterému rozumí celý svět“, a zároveň dává všem možnost poznat „cool Čínu“. Zmínila také další příklady, které podle ní dokazují, že „čínské kulturní duševní vlastnictví se globalizuje“ – například videohru Black Myth: Wukong nebo animovaný film Nezha.

Některé odborníky však zaskočilo, že čínské společnosti – od výrobců elektromobilů a vývojářů umělé inteligence po maloobchodníky – jsou tak úspěšné, přestože je Západ často vykresluje jako rizikové.

„BYD, DeepSeek, všechny tyto společnosti mají jednu velmi zajímavou věc společnou – včetně Labubu,“ řekl BBC Chris Pereira. „Jsou tak dobré, že nikoho nezajímá, že pocházejí z Číny. Nelze je ignorovat.“

O rostoucí popularitě hraček Pop Mart svědčí i fakt, že zahraniční tržby společnosti v roce 2024 překonaly celkové tržby za rok 2021. Tehdy činily 4,49 miliardy juanů (13,5 miliardy korun), zatímco v roce 2024 dosáhly 5,1 miliardy juanů (15,3 miliardy korun) – o 373 procent více než před rokem. Domácí prodej v Číně vzrostl na 7,97 miliardy juanů (24 miliard korun).

Otázkou však zůstává, jak dlouho si Labubu udrží svou popularitu. Akcie Pop Martu na hongkongské burze v pátek klesly o více než šest procent. Navázaly tak na pokles z předchozího dne, kdy oslabily o 5,3 procenta. Akcie firmy, které od začátku roku vzrostly o více než 160 procent, tak zažívají první negativní týden od začátku května. Trh reagoval na výzvy čínských médií k přísnější regulaci prodeje blind boxů i na snížení investičního doporučení od banky Morgan Stanley.