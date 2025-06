Nejsou to drobné. Státní Gas Storage provozuje šest podzemních zásobníků plynu na virtuálním principu s celkovým provozním objemem přes 2,7 miliardy krychlových metrů, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu v zemi. A 80 procent veškeré kapacity českých zásobníků plynu nyní po zkušebním provozu začala spravovat právě platforma od Good Sailors, která je dnes součástí nadnárodní firmy M2C.

Nominační systém například plánuje časová okna pro přepravu kapacit plynu, dohlíží na dohodnuté parametry, eviduje data o zákaznících i zásobách a vůbec pracuje na řadě dalších činností souvisejících se správou a řízením podzemních zásobníků.

Ve chvíli, kdy si zájemce přečte o nominačním systému základní fakta, že jsou jeho „segmentovaná data uložena v časových řadách ve stromové struktuře, která je omezena na několik základních datových typů“, je jasné, že nepůjde o nic triviálního.

Koneckonců žádný z předchůdců Good Sailors systém nepostavil úplně tak, aby plnil očekávání Gas Storage. Podobných systémů je také v Evropě jen pár. „Když jsme byli požádáni, ať se na tu zakázku podíváme, zjistili jsme, že je to poměrně složitá vysokoškolská matematika. Šlo o velké vzorečky, do kterých se vývojářům moc nechtělo,“ vypráví šéf a zakladatel Good Sailors Filip Molčan.

Nebylo to poprvé

Protože to nebyla jeho první práce pro Gas Storage, tak věděl, kam sáhnout. Koneckonců udělal to už poprvé, když před lety jeho firma stavěla aukční systém pro přidělování plynových kapacit v zásobnících.

„Když jsme viděli vzorečky a výpočty na několika stranách, vzpomněl jsem si na kolegu-autistu, který u nás v několika případech předtím prokázal superschopnosti. Jakmile to uviděl, zhlédl se v tom. Ze dnů práce najednou byly hodiny, z měsíců týdny. Výkonnost lidí s poruchou autistického spektra je neuvěřitelná, byť samozřejmě velmi záleží na tom, v jaké části spektra se nacházejí,“ popisuje dále Molčan.

Nyní má v týmu přibližně šest lidí s podobnými superschopnostmi a do tvorby nominačního systému je zapojil.

Pro Gas Storage je precizně nastavený systém klíčový a v důsledku rozhoduje o finančním úspěchu firmy. Podle čerstvých výsledků podnik zvýšil loni čistý zisk na 3,6 miliardy korun. Meziročně to bylo o zhruba 28 procent více. „Stála za tím zejména naplno využitá skladovací kapacita, prodej dodatečné kapacity a také úspory,“ potvrzuje předseda představenstva Pavel Moučka.

Dlouhodobé zkušenosti

Děčínská Good Sailors se specializuje na zaměstnávání lidí s handicapem. Podobně, jako lidé s autismem umějí skvěle zvládat složité algoritmy, zaměstnanci s obsedantně kompulzivní poruchou jsou zase skvělí v testování věcí. Jejich dispozice vše detailně studovat a kontrolovat znamená pro testování prý téměř stoprocentní jistotu, že služba či zboží v ostrém provozu obstojí. Ze známých zakázek Good Sailors lze jmenovat třeba testování obou dílů veleúspěšné české hry Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse.

Co se týče poruchy autistického spektra, Good Sailors shání kvůli těmto stávajícím úspěchům další zaměstnance do svého týmu. Jejich úspěch je dokonce přiměl k expanzi do USA, konkrétně do Kalifornie, kde firma od začátku roku působí a nabízí svoje superschopnosti ve spojení s AI tamním technologickým hvězdám.

Že jsou lidé s autismem vhodnými kandidáty na pracovní pozice v IT, vychází i z průzkumu Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). V Česku jich žije zhruba 200 tisíc, polovina v produktivním věku, přesto více než 80 procent není ekonomicky aktivních.

„Mnoho autistů vykazuje zvýšenou schopnost soustředění, detailní analytické myšlení, vysokou míru preciznosti. Preferují strukturované prostředí a jasně definované úkoly – což je pro IT obory typické. Autisté často podávají stabilní výkon, mají vysokou odolnost vůči opakované činnosti a silný smysl pro detail,“ potvrzuje Denisa Janatová, ředitelka společnosti Smitio, která se dlouhodobě věnuje tématu diverzity v IT.

Problémem podle ní bývají pohovory, kde lidé s poruchou působí často nepatřičně a své potenciální zaměstnavatele odradí. Filip Molčan ale už ví, že se v nich skrývá poklad.