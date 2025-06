Velké srovnání nájmů: V těchto krajích je bydlení nejlevnější

12. Středočeský kraj

Sídliště Kladno | Zdroj: ČTK

Průměrná cena za m2 (Q1 2025): 281 Kč

Měsíční nájem průměrného bytu o 60m2 (Q1 2025): 16 860 Kč

Středočeský kraj se stává útočištěm pro rodiny, které si nemohou dovolit bydlení v Praze – a to nejen vlastní, ale čím dál častěji i nájemní. Zatímco dříve lidé zvažovali, zda zůstat v nájmu v metropoli, nebo raději odejít do vlastního mimo město, dnes se stále více domácností ze středních příjmových vrstev stěhuje do okolních měst i kvůli dostupnějším nájmům. Tento trend však tlačí ceny vzhůru.

Průměrné nájemné ve Středočeském kraji vzrostlo na 281 korun za metr čtvereční. Za šedesátimetrový byt tak nájemci nově zaplatí v průměru 16 860 korun měsíčně.