Domácí letecký průmysl roste. České firmy zaplavily prestižní veletrh Paris Air Show

Kdo chybí na Paris Air Show, která se od pondělí koná na letišti Le Bourget u francouzské metropole, jakoby v letectví neexistoval. Český letecký průmysl letos nejenže nechybí, ale dokonce má rekordní účast 22 firem. To je o šest více než na předloňském 54. ročníku. A navíc: Tuzemské společnosti prezentují celkem tři letouny, minule byl v Le Bourget jeden.

Symbolem letošní české účasti na Paris Air Show je modernizovaný letoun L 410 NG, který přistál na pařížském letišti Le Bourget už minulou středu. Stal se tak i předvojem české národní účasti ve společné expozici.

„Čtyřistadesítka“ na cestě z Kunovic do Paříže absolvovala pětihodinový let. Urazila 1330 kilometrů a spotřebovala 1400 kilogramů paliva. Na největší a nejstarší letecké přehlídce světa je stroj vystaven až do neděle 22. června, kdy veletrh končí. L 410 NG vyrábí firma Aircraft Industries, která spadá pod českou průmyslovou skupinu Omnipol. Ta zajistila fyzickou přítomnost českého letounu na stojánce a zároveň se postarala o vlastní chalet na venkovní ploše.

Letoun má šest set tuzemských dodavatelů

„Prezentace letounu české výroby na akci celosvětového formátu je významná pro celý tuzemský letecký průmysl, který se podílí na vývoji a výrobě. Do dodavatelského řetězce L 410 NG je zapojeno přes šest stovek českých subjektů,“ uvádí Alena Medová, šéfka představenstva Aircraft Industries a viceprezidentka Asociace leteckého a kosmického průmyslu ČR.

V rámci české národní expozice se představuje i nejnovější podzvukový cvičný a taktický letoun L-39 Skyfox z Aera Vodochody. I díky těmto strojům je Česká republika výcvikovou doménou. Jako jedna z mála zemí na světě dokáže zajistit jak základní, tak pokročilý pilotní výcvik na letounech a také simulátorech vlastní výroby. Ty na letišti Le Bourget předvádí zájemcům státní podnik LOM Praha spolu se svou dceřinou firmou VR Group.

Českou stopu na globální scéně dokládá mimo jiné i vystavení výřezu křídla letounu Airbus A220 z vodochodských provozů. V Paříži se Aero chlubí dodávkou už pěti stovek náběžných hran křídel, které pro tento program vyvinulo a vyrobilo.

Nový motor PBS Group míří na trh

Nový motor PBS Group absolvoval na Paris Air Show slavnostní křest. | Zdroj: e15

Na letišti Le Bourget slavnostně pokřtila svůj nový a dosud nejsilnější proudový motor PBS TJ200 dnes už globální strojírenská společnost PBS Group. Kompaktní, a přitom velmi výkonná pohonná jednotka nalezne uplatnění v bezpilotních letounech nebo v naváděných střelách. Pařížská premiéra motoru je dalším krokem k jeho praktickému nasazení.

„Evidujeme předběžné objednávky od významných producentů z různých částí světa. Konstrukce nového motoru je navržená tak, aby odpovídala současným požadavkům zákazníků. Věříme proto, že se PBS TJ200 brzy stane vlajkovým výrobkem našeho portfolia,“ řekl v průběhu křtu generální ředitel PBS Group Petr Kádner.

Díky svému inovativnímu designu nachází proudový motor PBS TJ200 široké uplatnění. Jeho předností je také odolnost vůči mořské vodě, což je zásadní vlastnost pro nasazení v námořních vojenských operacích. Díky speciální konstrukci lze ale pohonnou jednotku využít i v komerčních dronech, kde jsou požadovány vysoké výkonové parametry při zachování právě kompaktních rozměrů.

Na Paris Air Show je k vidění i český malý sportovní letoun Shark. Může být upraven jak pro civilní, tak vojenské využití. „Žraloka nebes“ prezentuje Česko jako světového hráče na poli malého letectví, jeho producentem je společnost Shark Aero.

Přes 2300 vystavovatelů ze 48 zemí

Paris Air Show je symbolem prestiže, veletrh se nese v duchu – kdo chybí na Le Bourget, jako by v leteckém průmyslu neexistoval, říká šéf státního podniku LOM Praha Jiří Protiva. | Zdroj: e15

Na 55. ročníku prestižního veletrhu se představuje 2300 vystavovatelů ze 48 zemí, z nichž celkem 24 (včetně České republiky) ukazuje letecké novinky v národních pavilonech.

„Jsem v Paříži s cílem podpořit společný projekt rezortů, Asociace leteckého a kosmického průmyslu a širokého spektra firem z leteckého průmyslu. V jednotné prezentaci a osobním kontaktu je největší síla, a proto považuji letošní českou oficiální účast na Paris Air Show za mimořádně důležitý krok k mnoha novým zakázkám pro české firmy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Letošní účast 22 tuzemských podniků je mimořádná. „To jasně ukazuje růst průmyslových a obchodních ambicí,“ uvádí ředitel LOM Praha Jiří Protiva. „Paris Air Show je symbolem prestiže, veletrh se nese v duchu kdo chybí na Le Bourget, jako by v leteckém průmyslu neexistoval,“ dodává.

Na veletrhu nemůže v těchto dnech chybět ani největší zbrojařská společnost na světě Lockheed Martin (LM). Návštěvníky Paris Air Show přitahuje hlavně nadzvukový bojový letoun F-35. Zástupci LM se koncem května dohodli s Aerem Vodochody na vývoji speciálního průzkumného kontejneru, který se instaluje k trupům vojenských letadel.

Dohodu o průmyslové spolupráci při výrobě 24 nadzvukových letounů F-35 pro českou armádu podepsaly ve stejné době ještě další dva české subjekty. Celkem je uzavřených už osm z celkových 11 průmyslových partnerství, které souvisejí s nejdražší zakázkou pro české vzdušné síly za 150 miliard korun.