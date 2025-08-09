Platy narostou o pět nebo sedm procent, navrhuje Jurečka. Stálo by to až desítky miliard
Zaměstnancům veřejného sektoru a státu by mohly od ledna vzrůst platové tarify o pět procent, nebo o sedm procent. Úředníkům, lidem v kultuře či administrativním a technickým silám by se pak mohly zvýšit ještě o další čtyři procenta, nebo o šest procent. Polepšili by si tak o devět až 13 procent, plyne z návrhu nařízení o platových poměrech ministerstva práce a sociálních věcí. Rozhodnutí je na vládě.
Podle předlohy šéfa rezortu práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by si šest variant přidání vyžádalo celkem 23,5 až 45,1 miliardy korun. Při odpočítání nutných doplatků do minimálního či zaručeného platu by to bylo 16,2 až 35,4 miliardy korun.
Ministerstva, úřady či samosprávy podporují většinou nejvyšší verzi. Žádají na navýšení ale peníze od státu. Odboráři prosazují pro vybrané profese růst tarifů o 15 procent, pro ostatní o deset procent.
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky s tarify podle vzdělání a délky praxe. První je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba. Odbory i zaměstnavatelé si stěžují na to, že výdělky jsou nízké a nedaří se odborníky získat a udržet. Kritizují, že část tarifů je pod minimálním či zaručeným platem, do něhož je nutné částky doplácet.
Ministerstvo navrhlo šest variant. Podle první by všem zaměstnancům státu a veřejných služeb vzrostly tarify od ledna o pět procent, podle druhé o sedm procent. Třetí varianta počítá s tím, že by pracovníci z první tabulky a ve státní službě dostali k pěti procentům ještě čtyři - tedy devět procent. Čtvrtá verze jim přidává navíc šest procent, tedy celkem 11 procent. V pátém návrhu k sedmiprocentnímu navýšení pro všechny by první tabulce a státní službě připadlo o čtyři procenta víc, tedy 11 procent. V šestém modelu je to k sedmi procentům dalších šest, tedy celkem přidání o 13 procent.
Odboráři požadují přidání v první tabulce o 15 procent a pro ostatní o deset procent, případně by se ale přiklonili i k nejvyšší variantě. Zdůraznili, že je potřeba na přidání zajistit peníze v rozpočtu. Pro nejvyšší variantu by byly většinou i úřady, ministerstva či samosprávy. Také ony chtějí na zvýšení platů od státu peníze. Připomínky ministerstva financí do pátečního odpoledne na vládním webu nebyly.
Na vyšším přidání pracovníkům z nejnižší platové tabulky se dohodla před nedávnem tripartita. Odboráři i zaměstnavatelé usilovali o postupné sloučení nejnižší stupnice s vyšší. Zástupci firem uvedli, že růst platů by měl odpovídat navyšování mezd v soukromém sektoru. Vláda by mohla podle Jurečky rozhodnout po svých prázdninách, které skončí 14. srpna. Loni nakonec schválila jinou variantu, než ministr navrhl.