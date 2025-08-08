OpenAI ztrácí, firmy v USA už častěji používají umělou inteligenci od jiné společnosti
Jazykový model ChatGPT od OpenAI už není jedničkou pro americké firmy, které ke své práci využívají umělou inteligenci (AI). Místo toho sahají po AI systémech od amerického startupu Anthropic, vyplývá z průzkumu společnosti Menlo Ventures, která se zaměřuje na investice do rizikového kapitálu. Důvodem není ani tak kvalita, ale spíše normalizace trhu. Přesto je Anthropic konzistentnější a „nevymýšlí“ si tak často jako ChatGPT, tvrdí odborníci. Ani OpenAI však nezahálí a oznámila vylepšenou verzi své umělé inteligence.
AI modely od Anthropicu, firmy založené v roce 2021, v současné době drží 32 procent amerického trhu firemního využití umělé inteligence. Společnost tak vůbec poprvé sesadila z prvního místa svého konkurenta OpenAI, jehož jazykové modely nyní využívá čtvrtina firem. Za nimi se nachází umělá inteligence od Googlu, která zabírá 20 procent firemního trhu, následovaná tou od společnosti Meta, která má devítiprocentní podíl. Naopak čínský DeepSeek využívá asi jen jedno procento tamních firem.
„Modely od Anthropicu, především řada Claude, jsou oceňované pro vysokou spolehlivost, transparentnost a menší náchylnost k halucinacím neboli vymýšlení si. Claude využívá principy ‚constitutional AI‘, tedy modelování podle předem daných hodnot a pravidel, které vedou k interpretovatelným a konzistentním výstupům. Díky tomu jsou oblíbené zejména v regulovaných sektorech, kde je klíčové nejen to, co model říká, ale také proč. Přidanou hodnotou je také silný důraz na ochranu dat a bezpečnost,“ vysvětluje Zdeněk Valut, ředitel společnosti elevaty.ai, která pomáhá firmám se zaváděním umělé inteligence do praxe.
Zvýšený zájem o Anthropic podle něj nastal loni po uvedení řady modelů Claude 3, které výrazně zlepšily výkon a přesnost. „Claude navíc podporuje dlouhý kontext a zachovává konzistentní odpovědi i u komplexních vstupů. Díky důslednému bezpečnostnímu přístupu a důrazu na etiku má Anthropic aktuálně silnou konkurenční pozici. Tato reputace je pro firmy klíčová v době rostoucích regulatorních požadavků, například unijního AI Actu, a obav z právních a reputačních rizik spojených s využíváním generativní umělé inteligence,“ dodává Valut.
Další vývoj na trhu
Přitom ještě v roce 2023 držela OpenAI polovinu firemního trhu s umělou inteligencí, Anthropic měl tou dobou 12 procent. Během posledních dvou let výrazně posílil i Google. Podle Adama Hanky, datového ředitele společnosti Creative Dock, která staví firmy takzvaně na klíč, však za poklesem tržního podílu OpenAI nestojí horší technologie, ale normalizace trhu.
„Lze to částečně vysvětlit efektem prvního tahu. Firmy, které s AI začaly v letech 2022 a 2023, většinou sáhly po ChatGPT. Jakmile se ale na trhu objevily další srovnatelné, nebo dokonce výkonnější modely, začaly podniky testovat alternativy, které jim mohly nabídnout lepší parametry pro konkrétní scénáře. Google těží z integrace svých AI modelů přímo do vlastních produktů, což zjednodušuje adaptaci ve firmách, které už jsou součástí tohoto ekosystému. Anthropic zase boduje ve firmách, které hledají bezpečnější AI pro interní aplikace, například v právních nebo zdravotnických oblastech,“ komentuje.
Vývoj firemního používání velkých jazykových modelů umělé inteligence od jednotlivých společností v USA |
Hanka dále uvádí, že v krátkodobém horizontu se dá předpokládat, že trh zůstane velmi konkurenční a o prvenství se budou přetahovat současní největší hráči s tím, že zásadní bude zejména výkonnost a spolehlivost jednotlivých modelů, a také úspěšnost jejich adopce u uživatelů, což mimo jiné znamená to, zda a jak uživatelé dokážou pochopit a využít výhody jednotlivých modelů, včetně těch nově příchozích.
„V tuto chvíli to tedy vypadá spíše tak, že nebude existovat jedna dominantní jednička. Dle mého názoru se trh vyprofiluje jako oligopol tří až čtyř globálních silných hráčů s obecnými modely, které budou doplněny velkým množstvím specializovaných poskytovatelů,“ myslí si Hanka.
Nový a lepší ChatGPT
Budoucí „boj“ o nadvládu mezi jednotlivými firmami může v blízké době ovlivnit i čerstvá novinka v podobně nové modelové řady ChatGPT od společnosti OpenAI. Ta nese označení GPT-5 a oproti předchozím verzím má být chytřejší, rychlejší a také více užitečná, zejména v oblastech kreativního psaní či programování. Mimo jiné má být také schopna lépe zodpovědět otázky týkající se zdraví. Novinka je navíc dostupná všem a společnost nyní cílí na 700 milionů aktivních uživatelů týdně.
Interakce s novým modelem má být také „více lidská“. I přesto má však postrádat mnoho věcí, které by mu umožňovaly dělat lidskou práci. Podle generálního ředitele OpenAI Sama Altmana zatím ani nový GPT-5 není schopen neustálého učení se. I tak má však představovat znalostní úroveň experta s doktorátem, zatímco předchozí model popsal Altman jako vysokoškolského studenta a verze před ním představovala znalosti studenta střední školy.
Implementace v Česku
V Česku zavádí umělou inteligenci do procesů v současné době asi 40 procent firem. „Šedesát procent z nich využívá nástroje OpenAI, případně Microsoft Copilot, čtvrtina Google Gemini a další čtvrtina ostatní modely jako Claude či Llama (AI od společnosti Meta, pozn. aut.),“ uvádí ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl s tím, že data jsou výsledkem kvalifikovaného odhadu, který vychází mimo jiné z průběžného monitoringu trhu a analytických rozhovorů s firmami.
Benzl zároveň upozorňuje, že statistiky užívání AI v podnicích lze jen těžko porovnávat s tím, co používají běžní uživatelé. „Ti preferují AI nástroje ve formě chatbotů, letos v dubnu mělo dle agentury Ipsos zkušenosti s ChatGPT celkem 36 procent Čechů. Firmy se zásadně liší v přístupu, zpravidla integrují AI modely do svého stávajícího softwaru či využívají AI prostřednictvím firemních aplikací, jejichž tvůrci umělou inteligenci integrují,“ popisuje.
Hodnota firem vyvíjejících velké jazykové modely umělé inteligence v poslední době roste do závratných výšek. Valuace OpenAI dosahuje 300 miliard dolarů, tedy skoro 6,5 bilionu korun. Anthropic je v současné době oceněný na 170 miliard dolarů, v korunách přes 3,5 bilionu.