Dostavba Temelína si vyžádá dopravní úpravy za téměř čtyři miliardy korun
Stavební úpravy, které budou nutné v dopravní infrastruktuře kvůli přepravě nadměrných a těžkých nákladů pro rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně, vyjdou asi na 3,879 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom informoval úřad vlády. Kabinet na dnešním zasedání souhlasil s tím, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na tato opatření vyčlení 47,46 milionu korun z letošního rozpočtu.
Opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně zahrnuje letos podepsaná smlouva o výstavbě bloků v Dukovanech. V Temelíně se připravuje také malý modulární reaktor (SMR), s jehož stavbou se počítá v první polovině 30. let. Se stavebními úpravami v dopravě je podle kabinetu nutné začít co nejdříve, aby následná výstavba nových jaderných bloků byla bez komplikací a průtahů.
SFDI na chystaná opatření uvolní letos 47,46 milionu korun, peníze si rozdělí Ředitelství vodních cest ČR, Povodí Vltavy, Jihočeský a Středočeský kraj. "Celkové náklady na realizaci opatření na dopravní infrastruktuře nutná pro hladký průběh dostavby Temelína jsou vyčísleny v současnosti na 3,879 miliardy korun," uvedla Strakova akademie.
Společnost ČEZ v červenci provedla devět geologických vrtů u Jaderné elektrárny Temelín, jejichž výsledky využije v žádosti o povolení k umístění SMR. Technologie dodá britská firma Rolls-Royce SMR, se kterou ČEZ podepsal loni strategickou spolupráci na vývoji modulárních reaktorů. V britské firmě koupil zhruba dvacetiprocentní podíl, za nějž zaplatil několik miliard korun.
SMR u Temelína má mít elektrický výkon 470 megawattů, jeho životnost se počítá nejméně na 60 let a půjde o tlakovodní reaktor. Další plánované SMR v Česku budou mít stejný výkon. Jeden reaktor v Dukovanech má v současnosti výkon přes 500 MWe (elektrických megawattů).