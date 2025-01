Polostátní skupina ČEZ připravuje svou jadernou elektrárnu Temelín na více než 60letý provoz. Letos proto do svého jaderného zdroje investuje 3,1 miliardy korun. K tomu Temelín letos přijme téměř 100 dalších technických pracovníků.

Cílem investičních akcí je zajistit provoz minimálně na dalších 60 let. Technici mají tento rok v plánu celkem 188 akcí, přičemž pouze jednu odstávku, a to vzhledem k přechodu na delší palivový cyklus. První blok odpojí v létě na dva měsíce, ten pak přejde na nový systém řízení. Od příštího roku přejde na palivo od americké firmy Westinghouse a francouzské Framatome, dosud používal ruské, vysvětlili zástupci ČEZ a elektrárny.

Návrat k palivu z USA

Westinghouse obnoví dodávky paliva do Temelína po 15 letech. „Předpokládáme, že na prvním bloku bychom primárně používali palivo od Westinghouse, na druhém od Framatome. Protože jsme předzásobení palivem od ruské firmy TVEL, letos ho využijeme, ale s firmou jsme už ukončili spolupráci. Palivo od Westinghouse začneme zavážet v roce 2026,“ řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

První blok elektrárna odstaví od června do července. Poté blok přejde na nový řídící systémem, který technici připravují od roku 2022. „Během odstávky systém prověříme v ostrém produkčním prostředí. Z odstávky by první blok už měl najíždět pomocí nového systému. Přechod se bezpečnosti elektrárny nedotkne. Bezpečnostní systémy běží na odlišné platformě, které se modernizace netýkala,“ dodal Kruml.

VIDEO:Už jsem se začala učit korejsky, na dostavbu bloků se těším, tvrdí jediná žena, která řídí elektrárnu v Temelíně ve FLOW

FLOW: Už jsem se začala učit korejsky, na dostavbu bloků se těším, tvrdí jediná žena, která řídí elektrárnu v Temelíně • e15

Kvůli přechodu na nový řídící systém energetici loni nainstalovali desítky serverů a položili 80 kilometrů kabelů. V následujících měsících budou v přípravě pokračovat, nainstalují potřebný software a aplikace. Fungování nového systému postupně testují.

Jaderná elektrárna Temelín je v provozu od roku 2000. Za tu dobu ČEZ investoval do její modernizace a rozvoje 34 miliard korun. Loni elektrárna vyrobila 14,3 terawattodiny elektřiny, díky čemuž pokryla zhruba pětinu domácí spotřeby.

Průměrná roční výroba obou dvou českých jaderných elektráren, tedy včetně Dukovan, by se měla nově dostat na 32 terawatthodin, což je nárůst oproti loňsku o dvě procenta. „Roční výroba se bude mezi jednotlivými lety lišit. Záležet bude především na počtu odstávek. V případě Temelína budeme střídat roky s jednou a se dvěma odstávkami. A to se promítne i do celkové roční výroby,“ řekl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.