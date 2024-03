Trh s čistě elektrickými vozy roste pomaleji, než se čekalo, na tyto vozy zaměřené automobilky se proto musejí podbízet zákazníkům slevami a snižovat tak vlastní marže. Alespoň dočasně tím přicházejí o hotovost, o kterou by se mohly buď podělit s vlastními akcionáři, nebo ji investovat do dalšího vývoje. Oproti tomu tradiční výrobci těží z mohutného obchodu se spalovacími vozy, byznysu, který jim vytváří alespoň částečný finanční polštář v době, kdy musejí ve velkém investovat do expanze s elektromobily.