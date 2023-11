Evropa dál čile nakupuje ruský LNG. Letos dovezla 13 milionů tun | e15.cz

Evropská unie sice kvůli ruské agresi na Ukrajině zásadně omezila dovoz ruského zemního plynu, dál však od Moskvy nakupuje ten zkapalněný (LNG). Od letošního ledna do konce října nakoupila zhruba třináct milionů tun ruského LNG. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to znamená pokles jen o 2,3 procenta. Vyplývá to z dat společnosti LSEG. Největšími odběrateli jsou Belgie, Španělsko a Francie.