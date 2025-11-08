Česká letiště dobyla mobily, teď přidají vlastní tetris. Hernímu studiu věří Airbus i Boeing
V debatách o české ekonomice o nich neuslyšíte ani zdaleka tak často jako o automobilovém, obranném nebo strojírenském průmyslu, přesto tuzemská herní studia bodují – a to často na globální scéně. Nezaměstnávají statisíce pracovníků jako automobilky či zbrojaři, jejich hry však baví miliony lidí po celém světě.
Hodně pozornosti globálního publika v posledních letech přitáhly hry jako Kingdom Come: Deliverance nebo série Arma z dílen Warhorse Studios a Bohemia Interactive, které byly určené pro počítače a herní konzole. Pozoruhodných úspěchů ale dosahují i tuzemská studia, která cílí na hráče preferující mobilní telefony.
Vedle slavných Madfinger Games hromadí nadšené recenze i malé české studio Flyboys Games, a to s hrou World of Airports. Jeho zakladatel a majitel Jakub Kadlec deset let podnikal v informačních technologiích, aby se poté naplno vrhl na to, co ho baví nejvíce – letectví.
World of Airports oslavil koncem října šesté výročí plné úspěchů. Hru, ve které spravujete letiště, vlastníte leteckou společnost i flotilu letadel, si jen na Google Play stáhli uživatelé více než deset milionkrát. App Store statistiku nezveřejňuje, podle studia však celkový počet všech stažení překonal hranici třiceti milionů.
A hráči – jen těch aktivních je téměř tři čtvrtě milionu – nelitují. Na App Storu a Google Play hře vystavují průměrné hodnocení 4,8, respektive 4,7 z pěti. Právě aktivní komunita udělala z World of Airports fenomén, který baví nadšence po celém světě. Jako jednu z nejlepších ve své kategorii hru opakovaně doporučují i oba zmíněné mobilní obchody.
World of Airports a licence výrobců Airbus a Boeing
Za zábavu „made in Czechia“, dostupnou ve třiceti jazycích, přitom zájemci neplatí a hra je zároveň neatakuje reklamami. „Všechny naše hry jsou free to play (ke stažení zdarma). Monetizujeme je formou in-game purchases – hráči platí například za odemknutí atraktivnějších modelů letadel, nátěrů a podobně. Hra ovšem není postavená na modelu ‚zaplať, abys vyhrál‘. Hráči mohou postupovat a užívat si plnohodnotný zážitek i bez nákupu,“ uvádí mluvčí studia Petr Hase.
„Tento rok míříme k obratu 120 milionů korun,“ dodává. Studio nevydává titul na jednotlivé díly, ale průběžně ho vylepšuje aktualizacemi. Celkově do rozvoje investuje až desítky milionů ročně. Naopak téměř žádné prostředky nedává do marketingu, který obstarává sama komunita – jen oficiální facebooková stránka World of Airports má přes 384 tisíc sledujících, instagramový účet sleduje více než 172 tisíc uživatelů.
Recept na úspěch lze v tomto případě hledat v důrazu na detail. Hra vzbuzuje realistický zážitek i díky oficiálnímu partnerství nejen s Letištěm Václava Havla, ale i s výrobci letadel Airbus a Boeing. Hráči si tak mohou pořídit věrné digitální kopie modelů jako Airbus A320 či Boeing 777.
Celkem vybírají z přibližně stovky letadel nejrůznějších výrobců, typů i velikostí – od malých regionálních turbovrtulových strojů až po obří jumbo jety, jako jsou Airbus A380 či Boeing 747. Hra využívá reálná meteorologická data METAR, takže počasí na letištích odpovídá skutečnosti – typicky dešti či větru.
Postupně se rozrůstá také portfolio letišť. Kromě Prahy mohou hráči řídit provoz mimo jiné na letištích Washington–Dulles (USA), Nagoja (Japonsko), New Orleans (USA), San Diego (USA), Londýn–Heathrow (Spojené království), Lipsko (Německo), Bangkok–Suvarnabhumi (Thajsko), Maskat (Omán), Sydney (Austrálie), Svatý Martin (Karibik), São Paulo–Guarulhos (Brazílie) či nejnověji na Arturo Merino Benítez (Chile).
„Ke konci roku máme v plánu spustit oddychovku na principu leteckého tetrisu,“ dodává Hase, prozatím bez dalších podrobností. Novinka by neměla zabrat hráčům mnoho času – s takovou představou však studio kdysi chystalo i World of Airports.
Se světem letišť však hráči tráví v průměru dvě a tři čtvrtě hodiny na jedno spuštění. Leteckým tetrisem výčet novinek českého studia nekončí – přibýt k němu má v příštím roce i předělávka AirportPRG a další tituly s leteckou tematikou.
Snímky ze hry World of Airports: