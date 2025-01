Export elektřiny z Česka znovu klesnul, čistý vývoz se propadl téměř o třetinu

Export elektřiny z Česka dál klesá. V loňském roce činil čistý vývoz do zahraničí 6,4 terawatthodiny (TWh), což je meziročně o téměř 30 procent méně. Nejvíce se exportovalo do Rakouska, naopak z Německa převažoval dovoz elektřiny. Vyplývá to z dat státního provozovatele přenosové soustavy ČEPS.