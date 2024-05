Vysoká pec australské ocelárny přestala fungovat poté, co ji chtěla Liberty znovu zprovoznit po plánované údržbě. Pec ale vychladla víc, než se předpokládalo, zbytky taveniny uvnitř pece ztuhly a zařízení poškodily. A to do takové míry, že si s tím Liberty několik týdnů neví rady a znervózňuje tím nejen pracovníky, ale i politiky. Nadnárodní skupina už podle australského serveru Australian financial Review požádala o pomoc i konkurenční ocelářskou společnost BlueScope. Bez úspěchu. Australské problémy se tak přidaly k těm, kterým holding čelí v Evropě, kde řada oceláren ze skupiny Liberty odkládá opětovné spuštění výroby už od loňského roku. Plán na záchranu Liberty je nerealistický, bojí se Stanjura. Jurečka chystá pomoc Průmysl a energetika

Právě Evropa je však pro Liberty klíčová, protože tu provozuje oceláren nejvíc. Zatímco její australské provozy předloni vyrobily 2,2 milionu tun oceli, v Evropě to bylo 3,7 milionu tun, o dvě třetiny víc. V klidných časech před kolapsem evropské poptávky byl poměr ještě markantnější. Liberty sice působí i ve Spojených státech, ale ve srovnání s Evropou zde vyrábí jen zlomek. O budoucnosti skupiny tak rozhodne jediný trh: evropský. A odsud špatných zpráv přichází mnohem víc než z Austrálie.

Sledujte nový pořad FLOW: Hostem byl ekonom Miroslav Singer:

Rozhovor pro FLOW s ekonomem Miroslavem Singerem • e15

Evropa: Problémy kam se podíváš

V Evropě Liberty působí v deseti zemích, kde podle svých oficiálních stránek zaměstnává zhruba 20 tisíc lidí. Její zdejší produkce ale v posledních letech klesá. V roce 2022 tu podle think-tanku GMK Center vyrobila zmíněných 3,7 milionu tun oceli, což bylo o 28 procent méně než v roce 2021. A loni byl podle všeho výsledek ještě slabší, protože řada jejích oceláren pozastavila svůj provoz, ať už podle Liberty jen dočasně, nebo „na dobu neurčitou“.

Zatímco o kritické situaci ostravské huti se ví už dlouho a e15 o ní pravidelně informuje už od počátku, méně známé jsou potíže, kterým Liberty čelí v řadě dalších evropských provozů. Například ve Velké Británii údajně zvažuje zrušení výrobních lokalit, a to navzdory tomu, že se holdingu v březnu povedlo tamní dluh restrukturalizovat. Nejistou budoucnost mají především ocelárny ve městech Newport a West Bromwich, kde Liberty loni zastavila výrobu. Podle think-tanku GMK Center skupina s těmito lokalitami počítá už jen jako s prodejními a distribučními centry.