Hartmann-Rico z pandemie netěžila. Tržby zůstaly pod pěti miliardami | E15.cz

Výrobci zdravotnických pomůcek a potřeb Hartmann-Rico z Veverské Bítýšky na Brněnsku v uplynulém roce nepatrně klesly tržby. Proti roku 2019 se snížily o 1,1 procenta na 4,69 miliardy korun. Čistý zisk naopak firmě o necelé procento vzrostl, z předloňských 374 milionů korun na 377 milionů. Do investic ve výrobě loni firma vložila 151 milionů korun, proti roku 2019 je to více o pětinu, uvedla mluvčí firmy Irena Malá.

Do hospodářského výsledku se promítly rostoucí prodeje na českém trhu i vyšší produktivita díky investicím do výrobních technologií. Pomohly také kurzové zisky a mírný růst dividend z dceřiných společností. „Navzdory dramatickému nástupu pandemie a těžko odhadnutelnému vývoji pro nás byly výsledky roku 2020 dobré. Do jisté míry je korigovaly rostoucí mzdové náklady a zvýšené odpisy vlivem vysokých investic v předešlých letech. Přesto jsme optimističtí a rádi bychom i letos udrželi dobré výsledky,“ uvedl ředitel Hartmann-Rico Marek Třeška.

Společnost zaměstnávající 1566 lidí fungovala v celém loňském roce na plný výkon. „Rozvíjeli jsme své výrobní portfolio, nemuseli jsme omezovat servis a podporu zákazníkům. Nijak jsme neomezili ani firemní benefity a investice do vzdělávání svých zaměstnanců,“ dodal Třeška.

Firma je od roku 1991 součástí německé skupiny Hartmann, která vykázala loni tržby 2,4 miliardy eur (62 miliard korun). Proti roku 2019 jde jen o mírný nárůst. Nejvíce posílil segment boje proti infekcím. Pro letošek odhaduje vedení společnosti mírný pokles tržeb a výraznější pokles zisku.