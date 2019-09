Holding Czechoslovak Group je zajímavým zaměstnavatelem pro manažery i kvalifikované dělníky | E15.cz

Czechoslovak Group je ryze česká holdingová společnost, která navazuje na tradici československého průmyslu a zaměřuje se na tradiční české, ale i slovenské značky a jejich rozvoj. Skupina, kterou vlastní podnikatel Michal Strnad, zahrnuje několik desítek podniků a zaměstnává přes 8 tisíc pracovníků. V posledních letech se CSG dynamicky rozvíjí, a proto hledá lidi nejen odborných technických profesí, ale také do manažerských pozic, kde se vyžaduje vysoké osobní nasazení, samostatnost a adaptabilita.

Významný zaměstnavatel v krajích

Přesto, že se český průmysl v současně době potýká s nedostatkem kvalifikovaných, technicky orientovaných pracovníků, skupina CSG a její firmy provádějí úspěšné nábory. Představují totiž díky svým výrobním programům zajímavé zaměstnavatele. Například v Kopřivnici v Moravskoslezském kraji sídlí hned několik podniků v čele s tradiční českou automobilkou Tatra Trucks, která má bohatou historii. Kromě malosériové výroby dokáže postavit rovněž unikátní speciály konfigurované podle přesných požadavků zákazníků. Značná část automobilů Tatry jsou unikátní speciály šité na míru zákazníkovi, a proto zaměstnanci automobilky musí být i na dělnických profesích ve výrobě odborníky. Vyžadují se od nich znalosti, zručnost a flexibilita. Kromě automobilky Tatra v Kopřivnici sídlí i nejmladší zbrojní podnik v Česku Tatra Defence Vehicle nebo slévárenská firma Tatra Metalurgie.

Jedinečná výroba, unikátní profese

Jedinečných profesí je v podnicích holdingu CSG celá řada. „Jsou zde odborníci schopní vyrábět hodinky, opravit letecké přístroje, zapojit radarovou techniku, programovat záznamová zařízení, vyrábět vojenskou techniku, vyvinout a vyrobit kompletní brzdový systém vlaku nebo postavit nákladní automobil. To, co je pro většinu lidí na těchto profesích společné, je ochota učit se a sdílet své dovednosti. Pracují tu především lidé, kteří mají rádi poctivé řemeslo a společně s námi se zasazují o to, aby naše unikátní znalosti a schopnosti zůstaly zachovány díky předání know-how našim nástupcům,“ říká personální ředitel holdingu CSG Petr Tužil.

CSG navíc svým zaměstnancům nabízí širokou škálu benefitů, jakými jsou stravenky, zvýhodněné tarify telefonních operátorů, zaměstnanecké akce, sick days, penzijní připojištění a vzdělávání včetně jazykové výuky. Všichni pracovníci si mohou za zvýhodněných podmínek zakoupit osobní automobil Hyundai. Holding také podporuje mimopracovní aktivity svých pracovníků.

Sponzoring zaměstnanců i společenská odpovědnost

Skupina CSG dlouhodobě finančně podporuje celou řadu významných projektů a společenských či kulturních akcí, mezi které patří například i Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Nezapomíná ale ani na své zaměstnance, a proto nabízí v projektu Sponzoring zaměstnanců prostředky pro realizaci jejich mimopracovních, společensky prospěšných aktivit.

S podporou zaměstnaneckých aktivit přišel v roce 2017 majitel skupiny Michal Strnad. Žádosti o podporu svých aktivit posílají zaměstnanci úseku lidských zdrojů, přičemž konečné slovo při výběru úspěšných projektů má sám majitel. „Projekt sponzoringu zaměstnanců je jedinečný a jsme velmi rádi, že právě ve firmách CSG funguje výborně. Zaměstnanci mohou požádat o sponzoring až do výše 20 tisíc korun na podporu letních táborů, sportovních akcí či třeba plesů,“ dodává Petr Tužil.

Podpora vzdělávání

Holding CSG nezapomíná ani na studenty a absolventy. Většina podniků spolupracuje na lokální úrovni s oborově zaměřenými středními školami a učilišti. „Studenti u nás procházejí povinnou praxí a díky tomu poznávají specifika našich provozů. Na centrální úrovni navazujeme partnerské vztahy s vysokými školami a umožňujeme realizace diplomových prací,“ uvádí Petr Tužil a doplňuje: „Také trainee programy a odborné praxe jsou hojně rozšířeny v celém holdingu, které rozvíjíme podle potřeb dnešních mladých lidí. Standardem se pro nás staly projekty zaměřené na rozvoj talentovaných lidí, díky kterým získáváme kvalifikované specialisty a manažery z řad stávajících kolegů. Díky nově získaným znalostem a zkušenostem dostávají zaměstnanci nabídky na uplatnění v různých firmách skupiny.“

CSG je transparentní a přísně kontrolovanou strukturou, která o sobě zveřejňuje širokou škálu informací. Zaměstnanci členských firem tak mohou čerpat informace o novinkách z webu, výroční zprávy, sociálních sítí či interního časopisu Čechoslovák.