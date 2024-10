Tameh Czech má provoz přímo v areálu hutního podniku Liberty Ostrava. Obě společnosti jsou přitom úzce provázané ekonomicky i technologicky, protože Tameh huti před svým bankrotem dodával elektřinu, různé plyny a páry, které lze z jiných zdrojů jen složitě a nákladně nahradit.

Zájem o Tameh UCED veřejně projevil už v srpnu. „Současný stav ohrožuje fungování desítek firem působících v tamním areálu. Jsme i nadále připraveni zajistit spolehlivý a bezpečný provoz lokální distribuční soustavy pro všechny zákazníky v areálu Liberty Ostrava. V regionu severní Moravy skupina UCED dlouhodobě působí a má zájem svou pozici dále posilovat,“ sdělil tehdy Mareš.

Dnes už své srpnové vyjádření mohl aktualizovat: „Mohu potvrdit, že skupina UCED podepsala smlouvu o koupi závodu Tameh Czech, který byl dodavatelem energií pro zkrachovalou huť Liberty Ostrava. Akvizice ještě podléhá schválení.“ Tamehu s prodejem pomáhala poradenská společnosti KPMG.

Letos v dubnu věřitelé společnosti Tameh odsouhlasili, že k finančnímu zotavení využije formu reorganizace. Jednou z klíčových podmínek reorganizace však byl prodej firmy za sumu, která by byla vyšší než potenciální zpeněžení majetku společnosti v rámci konkurzu. Tuto hranici poradci z kanceláře Deloitte vyčíslili na 687 milionů korun, což je hodnota veškerého movitého i nemovitého majetku firmy. Zájemci o Tameh však podle ostravské společnosti podali nižší nabídky, a proto byl nutný konkurz.

Konkurz je jednou z forem řešení insolvence. Obvykle je až krajní variantou, a to z toho důvodu, že v konkurzu oproti reorganizaci bývají pohledávky věřitelů podstatně méně uspokojeny. Konkurz rovněž znamená větší nejistotu pro více než 300 zaměstnanců a další zvýšení nejistoty pro ostravskou Liberty a celý region. Podle informací e15 je ale v tuto chvíli udržení pracovních míst prioritou jak u současného vedení, tak skupiny UCED.

Původně byl energetický provoz nedílnou součástí ocelárny známé pod historickým názvem Nová Huť. Před deseti lety ale došlo k vyčlenění energetiky do samostatné firmy. Nyní je součástí skupiny Tameh sídlící v Polsku. Holding z poloviny ovládá skupina Tauron kontrolovaná polským státem. Druhá půlka Tamehu patří ocelářskému koncernu ArcelorMittal, který do roku 2018 ovládal i ostravskou Liberty. Ta v současnosti patří do holdingu britsko-indického byznysmena Sandžíva Gupty.

Společnost Tameh Czech se dostala do úpadku z důvodu druhotné platební neschopnosti v prosinci 2023. Faktury jí už od června 2023 odmítla proplácet právě Liberty Ostrava, která je jejím jediným zákazníkem. Pohledávky se postupně vyšplhaly až na více než dvě miliardy korun. Jejich plné splacení však kvůli aktuální kondici Liberty není pravděpodobné, připouští Tameh.