Součástí transakce jsou tři skotské bateriové projekty o stejném výkonu 500 megawattů a jeden anglický, který je rozdělen na dvě etapy. V prvotní fázi dosáhne výkonu 450 megawatttů a v té druhé se rozroste na jeden gigawatt. Anglická velkokapacitní baterie s označením Gateway by měla vyrůst v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie v roce 2027. Baterie s označením Eccles a Kilmarnock mají být v optimistickém scénáři připojeny do sítě tentýž rok a projekt New Deer je na úplném začátku s potenciálním připojením v roce 2033, potvrdil Nešetřil.

Termíny zahájení výstavby se však u všech zmíněných projektů zatím neustále odsouvají. Redakce e15 o Tykačových britských bateriích psala poprvé v roce 2020, kdy tehdejší šéf společnosti InterGen Jim Lightfoot očekával, že provoz by mohla první baterie zahájit už v roce 2024. Letos v květnu e15 chybně informovala, že v lokalitě Kilmarnock už Creditas staví. Šlo však sice o projekt ve stejné lokalitě a se stejným výkonem, avšak s jiným investorem.