XTB hledí do roku 2026 s mírným optimismem. Česku by měl pomoci další růst mezd
- Jak se projeví nevypočítatelnost hospodářské politiky Donalda Trumpa a nepraskne technologická bublina? Podle analytiků XTB je to druhé spíš nepravděpodobné.
- Rizikem zůstává nejistota ohledně velkých evropských ekonomik.
- Zlato může ještě posílit svou roli v rezervách centrálních bank.
Ekonomický a investiční výhled na rok 2026 rozhodně není prostý rizik. Podle analytiků XTB je však spíše mírně optimistický. V České republice může mírný, ale přece jen slušný ekonomický růst podpořit jak očekávaný vzestup reálných mezd, tak i plánované vládní výdaje. V USA může ochlazení na trhu práce spolu s pomalejším, než očekávaným dopadem cel do cenové hladiny přinést další uvolnění měnové politiky. Klíčové otázky jsou zřejmě dvě: 1. Nejsou už ceny technologických akcií příliš vysoko? 2. Jak si Evropa poradí například se slabou poptávkou či propastí v inovacích a jak se podaří obnova německé ekonomiky.
„Všechno teď vypadá lépe, než jsme čekali na začátku roku. Rizik je ovšem pořád hodně,“ hodnotí stručně hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Technologická bublina by splasknout neměla
Protože letošní rok nakonec i přes politicko-ekonomické turbulence v USA přinesl na akciových trzích růst, mnozí si kladou otázku, kdy skončí. A zda nesplaskne podobná bublina, jakou jsme v souvislosti s informačními technologiemi již zažili na přelomu tisíciletí. Podle výhledu globálního brokera je to spíše nepravděpodobné. Mění se totiž předmět produkce hlavních hráčů, mezi nimiž narostl podíl polovodičů, a také kvalita jejích podnikání. Společnosti generují reálné peněžní toky a jsou v centru největší vlny kapitálových investic souvisejících s umělou inteligencí. Navíc jsou současná ocenění stále výrazně nižší než na vrcholu internetové bubliny, zatímco fundamenty jsou mnohem silnější, říká analýza.
Celkově by se situace v USA, odkud všichni technologičtí giganti pocházejí, měla uklidnit. Centrální banka Fed ovšem musí snížit inflaci a podpořit hospodářský růst v situaci, kdy čelí nejistotě kvůli nepředvídatelným krokům administrativy Donalda Trumpa.
Přesto by měl i v roce 2026 pokračovat pokles úrokových sazeb. Cla s totiž do cen promítají pomaleji, než se čekalo. Zároveň je vidět ochlazení na trhu práce. Pro podniky to znamená menší tlak na mzdy, zatímco pro Fed nižší inflační riziko. Posílit by měly výhledy zisků hlavně u menších firem, pro které zůstávají úvěry klíčovým zdrojem financování. „Pokračující snižování nejistoty a stabilní růst by proto mohly učinit rok 2026 rokem malých společností, přičemž index US2000 je vzhledem ke svým relativně atraktivním oceněním v obzvláště výhodné pozici,“ říká Peterka.
Evropa: spíš oddechnutí
Mírný optimismus doprovází i pohled na Evropu. Ta sice vykazuje známky stagnace a zaostává za Čínou. Nicméně ke konci roku přeci jen přicházejí čísla, která pozorovateli dovolí si alespoň oddechnout (ve třetím čtvrtletí rostla eurozóna meziročně o 1,4 procenta). Ovšem klíčové strukturální slabiny kontinentu, jako slabá domácí poptávka, propast v inovacích, bariéry na finančních trzích a rostoucí zadluženost i nejistota v klíčových evropských ekonomikách, zůstávají nevyřešeny. Takže optimismus je opatrný.
Česká republika by každopádně mohla patřit na kontinentu k těm úspěšnějším. Letošní reálný meziroční růst se má okolo 2,5 procenta. „V rámci Evropské unie poroste v roce 2025 rychleji pouze šest zemí,“ zdůrazňuje XTB. Dalšímu vývoji by měl pomáhat růst reálných mezd, a to okolo 3,8 procenta. Velké výdaje plánuje i nastupující vláda. Samozřejmě, důsledkem může být opětovné vzedmutí inflace, kterou by podle Peterky mohly držet na uzdě energie, snad už i potraviny. Rizikem je i budoucnost a výkonnost Německa a samozřejmě geopolitické napětí.
Roste podíl zlata v rezervách
Vedle akcií poutá zvláštní pozornost na trzích zlato. Posílilo totiž o výjimečných šedesát procent. Roste totiž jeho role v globálních rezervách. „Vzhledem k pokračujícímu globálnímu trendu odklonu od dolaru zůstává v současné nejisté situaci zlato jediným hmotným aktivem, které je schopno zvýšit svůj podíl jak v čínských, tak v globálních rezervách. Ačkoli v roce 2025 došlo k mírnému zpomalení jeho nákupů centrálními bankami, dlouhodobý výhled naznačuje, že zůstane robustní rezervní základnou. Ačkoli trajektorie cen nebude lineární, je pravděpodobné, že dosáhne nových rekordních maxim,” odhaduje analytik Jiří Tyleček.