Komárkova Allwyn ustoupí minoritářům. V nově vznikajícím loterijním kolosu se vzdá privilegovaných akcií
- Skupina KKCG Karla Komárka bude mít v Allwynu slabší hlasovací právo, než ještě v říjnu doufala.
- Tuzemský miliardář tak reaguje na diskusi s minoritáři.
- Podle expertů si s nimi potřebuje udržet dobré vztahy.
Globální loterijní společnost Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka přehodnotila transakční podmínky svého dosud největšího obchodu. V rámci spojení s řeckou sázkovou firmou OPAP, v níž drží majoritu, už netrvá na získání prioritních akcií s posílenými hlasovacími právy, které si měla zajistit podle dříve oznámených podmínek. Allwyn tímto krokem podle svých slov zohlednila zpětnou vazbu ostatních investorů.
Skupina Allwyn ke změněným podmínkám vydala diplomaticky sepsanou tiskovou zprávu. Zrušení plánu na vydání prioritních akcií podle ní ukazuje, že „Allwyn i OPAP jsou odhodláni udržovat dlouhodobé partnerství se stávajícími investory“. Změna struktury obchodu podle ní sjednocuje hlasovací a ekonomická práva akcionářů.
