Stát znovu ručí za úvěry podnikatelům, firmy mohou získat záruku až na dvacet milionů
- NRB spouští druhé kolo programu Záruka 2024–2030, na záruky pro malé a střední firmy má 578,3 milionu korun.
- Podniky mohou získat záruku až do 70 % úvěru ve výši 0,5 až 20 milionů korun, žádosti lze podávat do konce příštího roku.
- Program má zlepšit přístup firem k financování, podle ministerstva by mohl pomoci zhruba tisícovce podniků.
Národní rozvojová banka (NRB) poskytne malýma středním firmám záruky k investičním a provozním úvěrům, na aktuální druhé kolo programu Záruka 2024 až 2030 má vyhrazeno 578,3 milionu korun. Příjem žádostí začal dnes a bude trvat do konce příštího roku. Na tiskové konferenci v Praze to ve čtvrtek oznámili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký. První kolo programu bylo určené pro firmy, které loni na podzim zasáhly povodně. Tehdy v něm banka plánovala poskytnout záruky za půl miliardy korun.
Program Záruka 2024 až 2030 schválila bývalá vláda Petra Fialy (ODS) v červenci minulého roku a navazuje na obdobný program Záruka 2015 až 2023, který byl prodloužen do poloviny roku 2024. Cílem záručních programů je zlepšit přístup malých a středních firem k úvěrům.
Výše záruky? Až 70 procent jistiny
Minimální výše úvěru, na který NRB ve druhém kole programu poskytne záruku, je 500 tisíc korun a maximální 20 milionů korun. Výše záruky může dosáhnout až 70 procent jistiny a doba ručení až deseti let. Podle Havlíčka druhé kolo programu podpoří kolem tisícovky malých a středních podniků. Záruky jsou financované z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), uvedl Nidetzký. Záruky je možné čerpat na úvěr od některé z komerčních bank, se kterými NRB spolupracuje.
Zlepšení přístupu malých a středních firem k bankovnímu financování dlouhodobě požaduje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP). „Věříme, že to (aktuální kolo programu, pozn.red.) podnikatelům pomůže dosáhnout na úvěry tak, aby právě mohli investovat a modernizovat. Pořád se to po podnikatelích chce, ale bez dostupnosti toho externího kapitálu pro ty malé a střední firmy se to pochopitelně dělá obtížně,“ řekl předseda představenstva ASMP Josef Jaroš.
Záruční programy Havlíček považuje za významný motivační nástroj pro podnikatele. „Dalším krokem bude oživení velmi populární záruky Expanze, která je zaměřená na investiční úvěry. Věřím, že v průběhu ledna se nám to podaří komplet připravit,“ dodal ministr.
Havlíček při svém pondělním uvedení do úřadu uvedl, že chce záruční mechanismy pro podnikatele co nejdříve obnovit. Podle něj už více než rok nefungují, což označil za nepřijatelné.
OP TAK má skončit v roce 2027, celkem je v něm pro Česko k dispozici 81,5 miliardy korun. Navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který mezi lety 2014 až 2020 rozdělil 100 miliard korun.