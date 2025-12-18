Éra stability pokračuje: První růst sazeb lze v eurozóně čekat až na sklonku roku 2026
- ECB ponechá sazby beze změny, inflace je poblíž cíle a očekávání jsou ukotvená.
- Inflační tlaky ve střednědobém horizontu porostou; první zvýšení sazeb nastane koncem roku 2026.
- Prognóza naznačí mírně vyšší růst HDP, umírněné zpřísňování a pomalou redukci bilance.
Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek podle odhadu Komerční banky ponechá úrokové sazby beze změny. Inflace se nyní nachází poblíž dvouprocentního cíle a očekávání jejího vývoje se bance podařilo dobře odkomunikovat.
Silný mzdový růst společně s vyhlídkami na robustní investice do AI technologií by navíc měl tlumit riziko výrazně nižší inflace. Zároveň inflační očekávání zůstávají dobře ukotvená.
S kolegy analytiky proto očekáváme, že úrokové sazby nyní zůstanou po delší období beze změny. Ve střednědobém horizontu však podle našeho názoru budou inflační tlaky sílit, a to v důsledku uvolněnější fiskální politiky, nedostatku pracovní síly a opadávání nejistoty spojené s celními válkami. Z těchto důvodů naše prognóza v závěru příštího roku počítá s prvním zvýšením úrokových sazeb, přičemž další takový krok by mohl následovat v polovině roku 2027.
Odklad ETS2 sníží inflaci
Na čtvrtečním zasedání Evropská centrální banka rovněž zveřejní svou novou prognózu. Ta zřejmě ukáže na mírně vyšší růst HDP v letošním i příštím roce a nepatrně vyšší jádrovou inflaci v letech 2026–2027. Zároveň odložení systému ETS2 povede k nižší inflaci v roce 2027.
Inflace se v letech 2026–2027 bude podle našeho odhadu nacházet mírně pod cílem centrální banky a ECB tak bude citlivější na faktory působící tímto směrem, jako jsou horší výsledky mzdových vyjednávání nebo propad cen ropy.
Na přetřes se bude stále častěji dostávat také otázka optimální výše bilanční sumy ECB. Zde zatím významnější změny nečekáme. Redukce bilanční sumy bude zřejmě umírněným tempem pokračovat. Likviditní podmínky v bankovním sektoru jsou stále dobré, takže spuštění strukturálních dlouhodobých refinančních operací (SLTRO) očekáváme až v roce 2027.