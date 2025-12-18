Miliardář Ivan Jakabovič vstupuje do obchodních center Myslbek a Flora
- Investiční fond Max Realitní uzavřel joint venture na dvě pražské nemovitosti – Myslbek a OC Flora.
- Do majetkové struktury vstoupil spoluzakladatel J&T Ivan Jakabovič, jeden z nejbohatších Čechoslováků.
- Podle žebříčku e15 drží Jakabovič majetek v hodnotě 86 miliard korun.
Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture, které se týká dvou klíčových nemovitostí v jeho portfoliu. Jde o obchodně-administrativní centra Myslbek v Praze 1 a OC Flora v Praze 3. Do jejich majetkové struktury nově vstoupil prostřednictvím vlastní private equity slovenský podnikatel Ivan Jakabovič, spoluzakladatel skupiny J&T.
Obchodně-administrativní centrum Myslbek je komplex v historickém centru Prahy. Má rozlohu zhruba 17 tisíc metrů čtverečních, propojuje ulici Na Příkopě s Ovocným trhem a tvoří průchod mezi Starým a Novým Městem. Druhý objekt, OC Flora, je obchodní a kancelářské centrum na rozhraní Vinohrad a Žižkova. Nákupní galerie nabízí přes 130 obchodů a služeb včetně multikina Cinema City s jediným IMAX plátnem v Česku.
„Vstup takto silného partnera a respektované osobnosti znamená potvrzení hodnoty našich aktiv a zároveň nám umožňuje rychleji odstartovat vyhledávání dalších příležitostí na trhu a možností dalších akvizic,“ uvedl Richard Morávek, jeden ze zakladatelů fondu Max Realitní. „Spolupráce s Ivanem Jakabovičem si velmi vážíme, vidíme v ní velký potenciál i další posílení prestiže fondu Max Realitní. To, že se Ivan Jakabovič rozhodl investovat právě do nemovitostí našeho fondu, vnímáme jako projev důvěry a zároveň jako velký závazek,“ dodal.
Devátý nejbohatší miliardář
Jakabovič patří podle žebříčku e15 mezi nejbohatší podnikatele v Česku a na Slovensku, hodnota jeho majetku dosahuje 86 miliard korun. Je spoluzakladatelem bankovního holdingu J&T Finance Group, který v roce 1994 založil společně s Patrikem Tkáčem, a zároveň akcionářem J&T Private Equity Group. V samotné J&T Finance Group dnes drží 35,15 procenta akcií, přičemž eště před dvěma lety vlastnil téměř polovinu skupiny a zhruba desetiprocentní podíl tehdy prodal jejím dlouholetým manažerům. Ve skupině nyní působí jako místopředseda představenstva.
Vedle finančních služeb se angažuje také v energetice. Je členem dozorčí rady EP Power Europe, dceřiné společnosti skupiny EPH, která působí od Velké Británie až po jižní Itálii. Pravidelně investuje i do akcií známých světových firem. Na veřejnosti vystupuje spíše výjimečně a většinu času tráví v Monaku, kde má trvalé bydliště.