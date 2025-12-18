Spojené státy a Evropa ústupem od elektromobilů umetají cestu čínským výrobcům
- Sektor elektromobility v poslední době na Západě dostává jeden úder za druhým.
- V USA už výrazně klesly nákupy aut na elektrický pohon.
- Uvolnění zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory uvrhne podle odborníků západní automobilky do stavu lenosti.
Aktuální úkroky Spojených států a Evropské unie od elektromobility dávají čínským automobilkám příležitost upevnit si své vedení v přechodu od spalovacích motorů, varuje agentura Bloomberg. Evropská komise tento týden po tlaku automobilek a některých členských států zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v sedmadvacítce od roku 2035.
Určitá nová auta s tímto pohonem se tak budou moci prodávat i nadále. Konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, tedy elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie. Jde přitom v pořadí o druhou ránu pro elektromobily na Západě během pouhých dvou dnů. V pondělí společnost Ford Motor oznámila, že v reakci na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa a slábnoucí poptávku po elektromobilech odepíše 19,5 miliardy dolarů a zruší několik modelů elektromobilů.
Výhled pro tyto vozy se letos v USA výrazně zhoršil, protože Trump zrušil jejich federální podporu a zmírnil pravidla pro emise výfukových plynů. Americký prodej aut na elektrický pohon v listopadu klesl přibližně o čtyřicet procent, protože na konci září skončila platnost daňové úlevy 7 500 dolarů, která byla zavedena před téměř dvěma dekádami s cílem podpořit poptávku.
Výrobci z asijské velmoci rychle zdokonalují technologie
„Než bychom utráceli další miliardy za velké elektromobily, které teď nemají šanci vytvářet zisk, přidělujeme tyto peníze do oblastí s vyšší návratností,“ prohlásil šéf divize benzinových a elektrických vozů Fordu Andrew Frick. Evropské automobilky jako je Volkswagen a majitel Fiatu Stellantis už dříve také poukazovaly na slabou poptávku po elektromobilech a vyzývaly ke zmírnění emisních cílů pro nová auta.
Tato rozhodnutí ale vytvářejí mezeru, kterou mohou zaplnit čínští výrobci elektromobilů. Společnosti jako BYD a Xiaomi dosahují rychlého pokroku v oblasti palubních technologií, pokročilých asistenčních systémů pro řidiče a ultrarychlého nabíjení, aby dále posílily svou pozici předních výrobců elektromobilů. „Opravdu to míří k tomu, že USA ani EU nemohou dohnat zpoždění,“ řekl zmíněné americké agentuře Daniel Kollar z poradenské společnosti Intralink Group.
Analytici Bloombergu už dříve předpovídali, že celosvětový prodej bateriových a plug-in hybridních vozů se v roce 2026 zvýší na 25,4 milionu vozidel, přičemž Čína se na celkovém počtu bude podílet zhruba ze dvou třetin. Jejich výhled pro USA je poměrně ponurý. Očekávají, že prodej dobíjecích vozů v posledním čtvrtletí letošního roku klesne o třicet procent na nejnižší úroveň od roku 2022. Pro příští rok pak kvůli zrušení federálních daňových úlev a oslabení norem předpovídají malý nebo žádný růst.
Domácí potíže nutí čínské producenty prodávat v zahraničí
Pro čínské značky elektromobilů, které hledají růst a vyšší marže, aby kompenzovaly zpomalení a dlouhodobou cenovou válku doma, je klíčovým trhem Evropa. Společnost Schmidt Automotive Research nedávno uvedla, že podíl čínských elektromobilů na trhu v západní Evropě letos vzroste na jedenáct procent, zatímco loni nedosahoval ani deseti procent a v roce 2021 činil necelá čtyři procenta.
I když by rozvolnění zákazu spalovacích motorů a omezování pobídek na podporu elektromobility v regionu mohlo snížit poptávku, čínské automobily mají stále prostor k manévrování, míní Yale Zhang, šéf poradenské společnosti Automotive Foresight. I s evropskými cly mají podle něj dostatečnou výhodu, aby úspěšně konkurovaly. Čínští výrobci mohou především nabídnout výhodnou cenu, která bývá nejkritičtějším prvkem při rozhodování, zda si pořídit elektromobil. Například BYD začátkem tohoto roku uvedl na evropský trh Dolphin Surf, který se prodává za méně než 23 000 eur.
Někteří odborníci míní, že čínský nástup vrhá světlo na neefektivitu evropských automobilek. A nedostatek konkurenceschopných modelů od evropských a amerických automobilek může vést k tomu, že tyto trhy čínští hráči ještě více ovládnou.
„V době, kdy se musíte opravdu rychle pohybovat v oblasti nových technologií a nové konkurence, musíte být na tento úkol připraveni,“ řekl analytik Bloombergu Colin McKerracher. Kroky Bruselu podle Zhanga ukazují na nedostatek vůle udělat správnou, ale obtížnou věc. I když se to na první pohled jeví jako pozitivní krok pro evropské výrobce, nevyhnutelně to povede k lenosti a uspokojení se se současným stavem, podotýká.