Nejziskovější firmy roku 2025: Alphabet, Apple i Nvidia letos zabodovaly
- Která firma letos vydělala nejvíc?
- Technologické firmy naprosto dominují.
- Jaké další sektory se protlačily do TOP 10?
Boom okolo umělé inteligence (AI) se podepsal i na ziscích firem v roce 2025. Technologické společnosti totiž dominují žebříčku deseti firem s největšími zisky za posledních 12 měsíců, který vychází z dat Financecharts.com. Jaké další firmy se protlačily do TOP 10?
10. Taiwan Semiconductor
Čistý zisk (TTM): 50,5 mld. USD
Sektor: výroba polovodičů
Čipy jsou nedílnou součástí téměř všech moderních technologií. Používají se nejen v počítačích a telefonech, ale také například v domácích spotřebičích i v autech. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je jejich největším výrobcem na světě. Na globálním trhu má roli klíčového dodavatele polovodičových součástek pro další technologické giganty, jako jsou Apple, Nvidia a další. Do žebříčku deseti firem s největším ziskem ji přivádí také boom okolo AI a výstavby datových center, kde je po čipech obrovská poptávka.
9. JPMorgan Chase
Čistý zisk (TTM): 56,7 mld. USD
Sektor: bankovnictví a finanční služby
JPMorgan Chase je největší bankovní organizací v USA s rozsáhlou přítomností v retailovém i investičním bankovnictví, správě aktiv a platebních službách. Prosazuje se díky diverzifikovanému portfoliu finančních produktů a silnému kapitálovému základu. V posledních letech stabilně generuje vysoké zisky i v prostředí nízkých úrokových sazeb a rostoucí konkurence fintech firem.
8. Meta Platforms
Čistý zisk (TTM): 58,5 mld. USD
Sektor: sociální sítě a technologie
Facebook, Instagram nebo WhatsApp patří mezi nejznámější digitální platformy spadající pod společnost Meta. Ta je stále globálním lídrem v oblasti sociálních sítí a digitální reklamy, která uživatelům umožňuje využívat všechny zmíněné platformy zdarma. V posledních letech firma výrazně investovala do virtuální a rozšířené reality a do AI technologií pro personalizaci obsahu.
7. Berkshire Hathaway
Čistý zisk (TTM): 67,5 mld. USD
Sektor: různé
Berkshire Hathaway je jedním z největších investičních a holdingových konglomerátů na světě. Vlastní podíly v pojišťovnictví, energetice, průmyslu, dopravě i spotřebním zboží. Společnost se prosadila dlouhodobou hodnotovou investiční strategií a disciplinovaným řízením kapitálu. Po desetiletí ji vedl legendární investor Warren Buffett. Od nového roku zároveň nastane v Berkshire Hathaway významná změna – pětadevadesátiletý Buffett odstoupí z funkce CEO a každodenní řízení předá svému dlouholetému spolupracovníkovi Gregu Abelovi. Nadále však zůstane předsedou představenstva.
6. Amazon
Čistý zisk (TTM): 76,5 mld. USD
Sektor: e-commerce a cloudové digitální služby
Z online knihkupectví se Amazon postupně vypracoval v globálního giganta v oblasti e-commerce, logistiky i cloudových služeb. Právě ty jsou aktuálně jedním z nejziskovějších segmentů firmy. Kromě toho Amazon expanduje také do reklamních služeb, zdravotnictví a autonomních technologií.
5. Saudi Aramco
Čistý zisk (TTM): 95,6 mld. USD
Sektor: energetika (ropa a plyn)
Saudi Aramco je státem podporovaná společnost ze Saúdské Arábie a jeden z největších producentů ropy a zemního plynu na světě. Její ziskovost je založena na enormních zásobách a rozsáhlé infrastruktuře těžby a rafinace. Navzdory globálním tlakům na dekarbonizaci Aramco dlouhodobě zůstává extrémně ziskové díky stabilní poptávce po fosilních palivech, a to i v obdobích kolísání cen ropy.
4. Nvidia
Čistý zisk (TTM): 99,2 mld. USD
Sektor: výroba čipů a umělá inteligence
Nvidia je klíčovým hráčem v oblasti výroby grafických karet (GPU). Ty nejsou zásadní pouze pro hraní počítačových her, ale díky svému výkonu hrají stěžejní roli také v rozvoji AI a ve výstavbě datových center, což význam této firmy posouvá do úplně jiné dimenze. V posledních letech se Nvidia stala jednou z nejhodnotnějších firem na světě a dosáhla historických rekordů tržní hodnoty díky explozi poptávky po AI hardwaru.
3. Microsoft
Čistý zisk (TTM): 104,9 mld.
Sektor: technologie a software
Na špičce podobných žebříčků se Microsoft drží dlouhodobě, mimo jiné proto, že se dokáže přizpůsobovat rychle se měnící poptávce v oblasti technologií a softwaru. Podobně jako u Amazonu jsou pro firmu klíčovým produktem cloudové služby, přičemž Microsoft Azure patří mezi největší hráče v tomto odvětví. Kromě toho rostou zisky společnosti také díky prodeji softwarových licencí a partnerským projektům s lídry v oblasti AI.
2. Apple
Čistý zisk (TTM): 112 mld. USD
Sektor: technologie a spotřební elektronika
Apple je bezesporu jedním z lídrů v oblasti spotřební elektroniky, zejména telefonů, tabletů a počítačů, ale také celého takzvaného ekosystému, který díky vlastnímu operačnímu systému efektivně propojuje všechna zařízení. Firma dlouhodobě těží ze silné značky a vysoké loajality zákazníků, díky čemuž může své produkty prodávat s vysokou marží, což se odráží ve velkých a pravidelných ziscích.
1. Alphabet
Čistý zisk (TTM): 124,3 mld. USD
Sektor: technologie a internetové služby
Technologické firmy letošní žebříček naprosto ovládly. Nejvyšší čistý zisk za posledních 12 měsíců zaznamenala společnost Alphabet, tedy mateřská firma Googlu a například také YouTube. Společnost si udržuje dominantní postavení ve vyhledávání a digitální reklamě. V posledních letech navíc výrazně rostou její aktivity v oblasti cloudu a AI, včetně investic do modelů typu Gemini a dalších inovací, které jí umožňují generovat silné příjmy i nad rámec tradiční reklamy.