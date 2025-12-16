Innogy od února zlevní plyn statisícům zákazníků. Ceny snižují i další dodavatelé
- Innogy od února sníží ceny plynu o 15 procent zhruba 300 tisícům klientů se smlouvou na dobu neurčitou, změnu provede automaticky.
- Průměrná domácnost v rodinném domě ušetří ročně kolem 3900 korun, bytové domácnosti pak zhruba 2500 korun.
- Zlevňování energií avizují i další dodavatelé.
„Ceny pro tuto skupinu zákazníků jsme naposledy upravovali v březnu. Nyní jim opět promítáme do ceníku postupný pokles nákupních cen. Od února jim cena klesne o zhruba 280 korun za MWh, což se významně propíše do úspor za vytápění ještě v aktuální topné sezoně," řekl ředitel maloobchodu a marketingu innogy David Konvalina. Uvedl, že změny společnost provede automaticky.
Průměrná domácnost v rodinném domě podle innogy po zlevnění za plyn ušetří 3900 korun za rok. Domácnost v třípokojovém bytě, který používá plyn na topení či ohřev vody, by pak podle společnosti měla uspořit okolo 2500 korun.
Zlevňují i ČEZ, PRE nebo E.ON
V příštím roce firma očekává na velkoobchodní trhu energií cenovou stagnaci s možnými mírnými výkyvy na obě strany. „Stále totiž platí, že významný vliv na ceny komodit má vedle standardních tržních mechanismů také celková geopolitická situace či daleko banálnější okolnosti, jako je vývoj počasí," podotkl Konvalina. Ceny v dlouhodobějším horizontu dodávek pro roky 2027 a 2028 ale podle něj dál klesají.
Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků, konkrétně elektřinu o 240 korun za MWh a plyn o 70 korun za MWh.
Už v listopadu zlevňovala také Pražská energetika pro více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny jim klesla až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent.
Zlevňování od začátku příštího roku avizoval také E.ON, který zhruba 800 tisícům zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou zlevní proti standardnímu ceníku pro letošní rok dodávky elektřiny a plynu o deset procent.