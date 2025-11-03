E.ON od ledna trvale zlevní elektřinu a plyn o deset procent. Úspora pro domácnosti půjde do tisíců
Energetická společnost E.ON sníží od začátku příštího roku ceny elektřiny a plynu o deset procent pro zhruba 800 tisíc zákazníků s nefixovanými smlouvami. Sleva se promítne automaticky, bez nutnosti měnit smlouvu. E.ON o tom dnes informoval ČTK. Podobné zlevnění plánují i další dodavatelé, kteří reagují na pokles velkoobchodních cen energií.
„Od ledna snížíme všechny ceníky s nefixovanými cenami o deset procent za MWh elektrické energie i plynu. Tím navážeme na slevu na energie, kterou jsme našim zákazníkům poskytli už před topnou sezonou od září tohoto roku," uvedl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.
Cena elektřiny v nejběžnější sazbě D02d bude 2925 korun bez DPH za megawatthodinu (MWh). Plyn bude stát 1305 korun bez DPH za MWh. Průměrná domácnost tak podle E.ON za dodávku jedné MWh elektrické energie oproti standardnímu ceníku z letošního roku ušetří téměř 400 korun. Celoroční úspora by tak měla činit stovky až tisíce korun ročně, a to v závislosti na spotřebě. U plynu pak domácnost, která ho využívá na topení i ohřev vody, uspoří podle dodavatele do 3000 korun.
Ceny se zákazníkům podle dodavatele změní automaticky, nikdo tak nebude muset uzavírat novou smlouvu nebo podávat žádost. Sleva se netýká zákazníků s fixovanými cenami.
S cenami se jde dolu
Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevní dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se oproti současnosti sníží až o deset procent, plyn zlevní o osm procent. Zlevňování od začátku příštího roku avizoval také ČEZ, nové ceníky by měl představit v příštích týdnech. Společnost innogy zlevňovala od března pro 350 tisíc zákazníků bez závazku. Ceny elektřiny i plynu snížila o deset procent, což vyšlo na stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu.
Koncové ceny energií pro odběratele by tak měly být podle analytiků v příštím roce nižší než letos, a to i přes navrhovaný růst regulované složky energií. Energetický regulační úřad (ERÚ) v minulém týdnu zahájil konzultační proces k návrhu, podle něhož by regulované ceny energií měly meziročně vzrůst o jednotky procent, což by zvýšilo výdaje domácností na regulované ceny o stovky korun za rok. Úřad ale zároveň upozornil na to, že vzhledem k aktuálním politickým změnám se definitivní podoba regulovaných cen pro příští rok může ještě výrazně změnit. Pokud by ovšem byl schválen současný návrh ERÚ, je pokles obchodních cen energií od dodavatelů ještě vyšší, koncová cena by tak měla oproti letošku mírně klesnout.