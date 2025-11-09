ČEZ od ledna zlevní elektřinu i plyn. Nižší účty čekají 1,6 milionu domácností
Energetická skupina ČEZ sníží od začátku příštího roku ceny elektřiny a plynu pro 1,6 milionu zákazníků. Elektřina bez fixace zlevní o 240 korun za megawatthodinu, plyn o 70 korun. Úprava ceníků se projeví automaticky u všech smluv na dobu neurčitou. ČTK o tom dnes informovala společnost ČEZ Prodej. Nižší ceny od nového roku chystají i další dodavatelé včetně E.ONu a Pražské energetiky.
Zlevnění bude platit pro stávající i nové zákazníky bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost sníží na 3190 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu bez fixace u ČEZ domácnostem klesne od začátku roku na 1289 korun za MWh bez DPH.
Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec připomněl, že společnost zlevňovala i letos. „Zároveň nabízíme pro zákazníky na nefixovaných i fixovaných produktech další možnost zlevnění v podobě takzvaného dynamického tarifu s nižší cenou v některých denních hodinách. Pokud mají zákazníci průběhové měření, a jsou ochotni rozložit si spotřebu v čase, mohou v některých hodinách ušetřit až 50 procent z ceny silové elektřiny," uvedl Kadlec.
Ceny budou od Nového roku upraveny automaticky, zákazníci tak nemusí nic dělat, sdělila společnost. ČEZ zároveň zákazníkům zatím doporučuje ponechat zálohy na stejné úrovni, dokud nebude jasno o výši regulovaných cen energií, které určuje stát. Energetický regulační úřad na konci října navrhl růst regulované složky o jednotky procent, úřad ale také upozornil, že definitivní podoba cen se ještě může výrazně změnit.
Ceny se snižují i jinde
Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevnila dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se proti snížila až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent. Zlevňování od začátku příštího roku avizoval také E.ON, který zhruba 800 tisíc zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou zlevní proti standardnímu ceníku pro letošní rok dodávky elektřiny a plynu o deset procent.
Koncové ceny energií pro odběratele by měly být podle analytiků v příštím roce nižší než letos, a to i přes navrhovaný růst regulované složky energií. Pokles obchodních cen energií od dodavatelů je podle nich totiž vyšší, koncová cena by tak měla oproti letošku mírně klesnout.