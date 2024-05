Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v únoru návrh aktualizace energetické koncepce. Vláda by jej pak měla v průběhu jara schválit. Na jeho základě se výrazně promění energetický mix Česka. Paralelně se státní energetickou koncepcí byla připravena aktualizace Politiky ochrany klimatu. Česko má do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990 díky rozvoji obnovitelných zdrojů energie, úsporám energií a útlumu uhlí do roku 2033. Co je třeba udělat, aby tyto cíle neskončily pouze na papíře? Sledujte přímý přenos konference IVD.