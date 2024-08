Pavel Tykač, jeden z nejbohatších Čechů, investor do uhlí a majitel fotbalové Slavie, začíná prodávat své připravované solární projekty. Německý fond KGAL od něj nyní kupuje mostecký projekt 50megawattové elektrárny, která by byla z dnešního pohledu nejvýkonnějším celistvým solárním zdrojem v Česku. Tykačova skupina Sev.en chce v prodejích pokračovat a aktuálně vybírá nové majitele pro další dvě developované elektrárny.