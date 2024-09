Výrobce automobilových dílů Brano dokončuje přípravy na expanzi do Spojených států. Do zámoří už delší dobu dodává díly automobilkám, zatím tam ale ještě nikdy nevyráběl. To se má brzy změnit, o což usilují i zástupci státu Georgia. Firmu Pavla Juříčka, byznysmena a bývalého poslance hnutí ANO, lákají na východní pobřeží USA mixem investičních pobídek.