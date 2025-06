Jedna z největších tuzemských chemiček by zhruba po roce a půl mohla znovu změnit vlastnickou strukturu. Poté, co ji současný majitel Karel Pražák rozdělil na dvě firmy, by se na řízení jedné z nich mohla podílet česká zbrojní společnost Colt CZ Group. Jak napsal server Seznam Zprávy, zbrojovka vyjednává o kapitálovém vstupu do části zabývající se výrobou nitrocelulózy. Podle informací e15 by v ní přitom mohla získat dokonce majoritu.