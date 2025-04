Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střelivo, plánuje vybudovat nový provoz na výrobu střelného prachu pro malokaliberní zbraně. Záměr již získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce Pardubického kraje.

Takzvané sférické prachy se používají jako náplň do nábojů pistolí ráže devět milimetrů, ale také do samopalů nebo kulometů. Jejich výroba představuje výsledek vlastního výzkumu firmy a vývoje prováděného nepřetržitě od 60. let minulého století. Technologie vyvinula Explosia v roce 1965. Modernizace a doplnění o nová zařízení se uskutečnily v roce 1996 a 1998 a 2016.

Pro výrobu firma vybuduje v areálu společnosti nový objekt v bezprostřední blízkosti zavezeného, původně až šest metrů hlubokého kráteru po výbuchu a totální destrukci budovy v květnu 1984. Vzniknou také další stavby a doplňkové objekty, budou stát na nové zpevněné asfaltové obslužné a manipulační ploše. Výrobní linka bude vyrábět různé druhy sférických prachů používaných pro malokaliberní zbraně.

Podle dřívějších informací chce letos Explosia investovat 850 milionů korun, celkově do roku 2027 dvě miliardy korun. Přispět k navýšení výroby a uspokojení velké poptávky po celospalitelných hnacích náplních má i dotace deset milionů eur z EU, o kterou se Explosia ke konci roku 2023 úspěšně ucházela.

Největší poptávka je v posledních letech po střelném prachu a celospalitelných hnacích náplních, což souvisí s válkou na Ukrajině. Kromě vojenské oblasti přispívá k výsledkům i výroba pro civilní sektor. Explosia produkuje velké množství průmyslových trhavin, úsek Fospol nabízí také komplexní služby při těžbě v kamenolomech. Součástí výroby jsou i produkty, které využívají například speciální jednotky policie nebo armády.

Explosia exportuje své výrobky do zemí Evropské unie i dalších států. Například v roce 2022 vývoz dosáhl 72 procent produkce. Společnost má dva prodejní sklady v Krmelíně na Frýdeckomístecku a Lužné u Rakovníka.

Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert. Společnost na konci roku 2023 zaměstnávala 585 lidí.

Loni pardubické společnosti Synthesia a státní Explosia uzavřely memorandum o spolupráci, jehož cílem je rozšíření společných aktivit při navyšování objemu výroby munice Explosie a produkce nitrocelulózy od Synthesie.