Masivní dovozní cla, která uvalil prezident Spojených států Donald Trump na Čínu, velmi nepříjemně dopadají i na americkou automobilku Tesla. Výrobce, kterého spoluvlastní Trumpův spojenec a podporovatel Elon Musk, kvůli obchodním bariérám pozastavil plán na dodávání součástek z Číny. Těch součástek, z nichž se měly zhotovovat ostře sledované modely Cybercab alias robotaxi a elektrický tahač Tesla Semi. Tedy klíčové projekty, jimiž Musk přesvědčoval investory, proč mají právě do Tesly vkládat kapitál.

Tesla pozastavila plán na dodávky součástek poté, co Trump zvýšil cla na zboží z asijské velmoci, informovala agentura Reuters s odvoláním na dobře informovaný zdroj. To může znemožnit či vážně zkomplikovat masovou výrobu obou modelů, o kterých Musk dlouhodobě mluví jako o přelomových. Tesla měla být připravená absorbovat dodatečné náklady, když Trump v první vlně uvalil 34procentní cla na dovoz čínského zboží. Prezident však cla zvyšoval i dál, aktuálně činí až 145 procent.

S tak drakonickým zvýšením cel patrně ani management Tesly nepočítal, první dodávky komponent totiž byly naplánované na následující měsíce. Cíl byl jasný: začít zkušební výrobu obou modelů v říjnu a sériovou v příštím roce. Cybercab, tedy robotaxi, má sjíždět z linek v Texasu a truck Semi v Nevadě. Otázka je, kdy se tak stane.

Trumpova cla totiž do těchto plánů absolutně nezapadají. Jak dlouho budou dodávky součástek pozastavené, není jasné – stejně jako to, jak dlouho ponechá první muž Bílého domu cla ve stávající výši. Tesle je pramálo platná snaha z posledních let o zvyšování podílu součástek, které odebírá od dodavatelů v Severní Americe, což činila právě kvůli obavám z možné obchodní války.

Celní souboj napříč Pacifikem však zuří naplno a pro Teslu představuje obrovský problém. Dlouho očekávaný model Cybercab měl naplno demonstrovat to, v čem je Tesla nejsilnější – tedy v softwaru. Robotaxi, vůz budoucnosti. Elektromobil bez volantu či pedálů, který by zájemce obdržel za méně než třicet tisíc dolarů (asi 660 tisíc korun při aktuálním kurzu). Zařadil by se tak spíše k levnějším elektromobilům, ovšem s mimořádnou technologií na palubě. Jak očekávanou cenu vozu mohou ovlivnit nová cla, rovněž není jasné.

Další v řadě potíží pro tahač

S tahačem Semi má Tesla potíže dlouhodobě. Klíčovým zákazníkem je v případě tohoto modelu společnost PepsiCo, která si jich objednala rovnou stovku už v roce 2017. Elektrickými kamiony chtěla převážet například brambůrky Lays, nápoje Pepsi či křupky Cheetos. Automobilka se však potýká se zpožděními, loni touto dobou tak PepsiCo obdržela jen přes třicet vozů. Výrobu tohoto modelu chtěla Tesla zrychlit od příštího roku. Pozastavení plánu na dodávky součástek z Číny však jde proti tomuto záměru.

Tahač Tesla Semi. | Profimedia

Trumpova cla byla také důvodem, proč Tesla už dříve zastavila přijímání nových objednávek v Číně na Model S a Model X. Ty totiž vyrábí v USA a do Číny je dováží. Tyto vozy však v současnosti tvoří jen malý zlomek prodejů.

Musk dlouhodobě odmítá cla a na Trumpa osobně naléhal, aby ta nově uvalovaná na většinu zemí světa zrušil, uvedl deník Washington Post. Bílý dům v této věci uvedl pouze to, že úkolem Muska je, aby zefektivnil fungování státu a omezil byrokracii.