Válku povedou hlavně stroje, nebude potřeba tolik lidí v armádě, tvrdí viceprezident CSG Přikryl
Obranný průmysl prožívá dynamický rozvoj, se kterým musejí zbrojní firmy držet krok. „Válka je nejlepší laboratoř, zní to tvrdě, ale je to realita. Válečný konflikt na Ukrajině mění obranný průmysl,“ popisuje ve FLOW Bohuslav Přikryl, viceprezident pro strategický výzkum a vývoj ve zbrojařské skupině Czechoslovak Group (CSG).
Moderní bojiště se podle Bohuslava Přikryla zásadně liší od toho, na co se armády léta připravovaly. „Pokud bych to měl vzít odlehčeně, tak armády se vždy připravují na minulou válku,“ vysvětluje v pořadu FLOW. V současnosti válku na Ukrajině do velké míry ovlivňují drony a do budoucna bude hrát stále větší roli také umělá inteligence. Rychlý a dynamický vývoj technologií na bojišti nutí zbrojařské firmy k rychlé adaptaci.
Sázka na AI a spolupráci s univerzitami
Například společnost CSG se snaží s inovacemi udržet krok. Proto spolupracuje s technickými vysokými školami, podporuje startupový fond Presto Tech Horizons a od letošního roku má také vlastní subdivizi CSG AI. Jejím cílem je mimo jiné zlepšovat stávající nástroje umělé inteligence a vyvíjet nové. Umělá inteligence však skrývá podle Přikryla i různá etická dilemata a rizika. Například situaci, kdy se stroje nebudou chtít nechat vypnout a budou chtít dále bojovat, jak popisuje v rozhovoru.
Vývoj podle Přikryla povede k tomu, že válku v budoucnu povedou především stroje. „Nedá se však zjednodušeně říct, že válku povedou jenom stroje a že to bude za pět nebo deset let. Ale dá se říci, že v horizontu více let se zbraňové systémy na principu robotického automatického systému stanou těmi zásadnějšími a budou dominovat,“ odhaduje Přikryl.
Přesto podle něj zůstane role člověka nezaměnitelná. „Zbraně bude nadále ovládat člověk,“ dodává Přikryl s tím, že výhledově bude však třeba méně lidí v armádě. A právě to je téma, které nyní trápí Evropu. Téměř nikde se nedaří na dobrovolné bázi plnit náborová kritéria.
