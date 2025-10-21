Vrak na budově Trigemy od grafika Černého může narazit. Metropolitní plán nedovolí vysoké stavby
Po šesti letech plánování naráží budova developerské společnosti Trigema u stanice metra Nové Butovice na nový problém. Tím může být Metropolitní plán. Společnost má tak v zásadě tři možnosti, jak budovu s vrakem lodi od slavného umělce Davida Černého postavit.
Ještě před měsícem to vypadalo, že brněnský AZ Tower v brzké budoucnosti ztratí se svými 111 metry prvenství mezi výškovými budovami v Česku. Radní hlavního města totiž schválili změnu územního plánu pro budovu s názvem Top Tower. Budova, na kterou umělec umístil vrak, ale nyní může ještě narazit na Metropolitní plán, který by mohl být schválen už příští rok na jaře.
Konkrétně může být problém s výškou. Trigema plánuje Top Tower jako 125 metrů vysokou budovu, o niž má být opřen ještě o deset metrů vyšší vrak lodi. Dohromady má mít tedy projekt plánovaný pro Nové Butovice 135 metrů. Nový územní plán Prahy přitom počítá s maximální výškou budov v metropoli do sto metrů. „Je pravda, že nový Metropolitní plán na přání památkářů v místě s takto vysokou budovu nepočítá,“ potvrzuje pro e15 mluvčí Institutu plánování a rozvoje Matouš Hutník.
Jsou přitom tři možnosti, podle kterých by šéf společnosti Trigema Marcel Soural nakonec Top Tower mohl dovést k realizaci. První je, že zažádá o stavební povolení ještě v době, kdy nový plán nebude platný. Může se přitom nakonec také stát, že se dokument letos na jaře schválit nepodaří. Ostatně projekt se připravuje posledních třináct let.
Druhou možností je, že plán bude schválen před podáním žádosti o povolení, bude ale existovat jakási přechodná doba, dokdy bude možné schvalovat projekty podle starých pravidel. Třetí možností je, že ještě dojde k zásadní změně plánu, zejména pak v tom, jakou povoluje výšku budov. To je ale méně pravděpodobná varianta.
Soural na možnou překážku v podobě Metropolitního plánu reagoval jen krátce. „To se zatím neví,“ uvedl bez dalšího.
Pankrác už znovu nevznikne
Praha má v současné době i vyšší budovy než sto metrů. Jsou hned tři. V Tower má 103,9 metru, City Empiria 104 metrů a City Tower 109 metrů. Všechny tři jsou na pražské Pankráci. Původně Metropolitní plán počítal s tím, že vyšší budovy bude v hlavním městě možné stavět, po sérii vyjednávání je ale nakonec shoda na tom, že žádný další projekt v Praze nepřekročí sto metrů.
„Památková péče je přesvědčená, že domy, které na Pankráci někdo postavil, jsou chybou, kterou nemáme replikovat. Když je někdo zbourá, už nemá šanci je tam postavit znovu,“ vylíčil v rozhovoru ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.
Změna územního plánu, kterou schválilo letos v září po radě také zastupitelstvo, jde ruku v ruce s plánovací smlouvou. Developer má tak v souvislosti s Top Tower dát hlavnímu městu a městské části Praha 13 dohromady 75,7 milionu korun. Za ně má v místě vzniknout občanská vybavenost a veřejná prostranství.
Plány na výstavbu nejvyšší budovy v Česku představila Trigema vvroce 2019. Za návrhem stojí architekt Tomáš Císař a také David Černý. Počítá se s tím, že uvnitř budou nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní a zážitkové centrum.