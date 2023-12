Ačkoliv byla Toyota mezi prvními výrobci, kteří se rozhodli zkoušet nové technologie, například hybridní nebo vodíkový pohon, v přecházení na produkci čistě elektrických automobilů paradoxně zaostává za konkurencí. Ryze bateriovým vozům nedala přednost před ostatními, to se ale nyní mění. Toyota zrychlí výrobu elektromobilů v Evropě, sdělil magazínu Nikkei Asia šéf evropské divize japonské automobilky Jošihiro Nakata. Významně z toho může těžit její kolínský závod, jeden ze tří v Evropě. Jedním z možných scénářů je i to, že by se v Kolíně mohla vyrábět auta s dojezdem do sta kilometrů v ceně zhruba čtyři sta tisíc korun.

Generální ředitel Toyoty pro Česko Martin Peleška exkluzivně pro e15 potvrdil, že pro japonskou společnost dává jasný smysl, aby v Česku navázala na dosavadní činnost a v příštích letech zde vyráběla své první malé bateriové vozy.

Dosavadní prodeje čistě elektrických aut Toyoty na evropských trzích jsou až tristní. Od ledna do října udala pouhých dvacet tisíc elektromobilů, její tržní podíl v tomto segmentu tak činil pouhé procento. Například značky koncernu Volkswagen prodaly za stejné období dohromady přes 531 tisíc elektromobilů, Model Y od Tesly aspiruje na titul evropského bestselleru letošního roku. Toyota drží asi sedmiprocentní podíl na trhu všech aut bez ohledu na pohon, v bateriových vozech ale silně zaostává.

A to se má změnit, zdůrazňuje Nakata. Automobilka nově cílí na dvacetiprocentní podíl elektromobilů na svých celkových prodejích v Evropě už pro rok 2026. Po celém světě chce v témže roce prodat 1,5 milionu elektromobilů. Pokud se jí podaří stanovené mety dosáhnout, v Evropě by ročně prodávala více než čtvrt milionu vozů na baterie už za tři roky. V roce 2030 má být každé druhé prodané auto Toyoty elektrické. Tento záměr ale platí pouze pro západní Evropu.

„Základním scénářem je lokální výroba pro lokální spotřebu,“ cituje magazín Nikkei Asia evropského šéfa Toyoty Nakatu. Japonský titán autoprůmyslu má v Evropě tři výrobní závody – ve Velké Británii, Francii a Kolíně. V tuzemském závodě, který v současnosti zhotovuje hybridní model Yaris a Aygo X, by se tak mohly začít vyrábět vůbec první čistě bateriové vozy. Celkem má Toyota v blízké budoucnosti uvést na trh šestici nových e-modelů. Kde se budou vyrábět, zatím není jasné.

Malé EV za 400 tisíc

Generální ředitel Toyoty pro Česko Martin Peleška potvrzuje, že pro automobilku dává smysl navázat na dosavadní výrobu malých vozů Yaris a Aygo produkcí elektromobilů v Kolíně. Možným scénářem je například výroba malých automobilů s baterií, která by umožňovala dojezd do sta kilometrů. Tedy elektromobilů, které na trhu chybějí – menších a především cenově dostupných.

„Dokážu si představit, že by se ceny takto zaměřených elektromobilů mohly pohybovat od 390 tisíc korun do 420 tisíc. Taková produkce by zapadala do rozvoje elektromobility v Kolíně, dávalo by to smysl,“ říká Peleška. Zda a kdy se tak stane, o tom rozhodne vedení automobilky v příštích měsících. Mluvčí kolínského závodu Tomáš Paroubek tak konstatoval, že v tuto chvíli zatím „není co komentovat“.

V současnosti Toyota nabízí ryze elektrický model bZ4X, v Česku je k dostání od 1,3 milionu korun. V příštích letech mají nabídku rozšířit dnes koncepční modely FT-Se, FT-3e, sportovní crossover a Urban SUV.

Japonský management zatím neodtajnil, kdo bude dodávat baterie do elektromobilů zhotovovaných v evropských závodech. Je možné, že si je bude Toyota objednávat od externích partnerů v Evropě či Asii nebo že je bude dovážet z vlastní nově budované gigafactory ve Spojených státech. Investuje do ní v přepočtu téměř 313 milionů korun.

Magazín Nikkei upozorňuje, že na hybridní pohony, na které Toyota dosud ve velkém sázela a byla s nimi úspěšná, nebude brát evropská regulace zřetel. Po roce 2035 je zřejmě nebude možné prodávat. Zároveň je „nucena“ v Evropě vyrábět. Pokud by elektrické vozy do Evropy dovážela z Asie, zatížilo by je clo, navíc je možné, že by na dovážené vozy nemohli zákazníci dostávat dotace. Takové opatření zvažuje například francouzská vláda.

Přestože Evropa není pro Toyotu z pohledu globálních prodejů zásadní, loni se podílela jedenácti procenty, může ukázat, do jaké míry bude či nebude japonská ikona s elektrickými vozy konkurenceschopná i v dalších regionech.