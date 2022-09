Jak vláda pomůže lidem s drahými energiemi ohlásí podle Jurečky v pondělí. O konkrétní pomoci má jasno | E15.cz

Vláda má podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jasno o konkrétní pomoci domácnostem, veřejnému sektoru i firmám s drahými energiemi. Ještě čeká na výsledek mimořádného zasedání evropských ministrů pro energetiku, které se uskuteční v pátek v Bruselu. Český kabinet by poté měl mimořádně jednat v pondělí v podvečer a následně představit detaily podpory. Jurečka to novinářům řekl ve středu před půlnocí po jednání vlády.

Ministři podle Jurečky relativně dlouho diskutovali o záležitostech týkajících se energetiky. „Máme poměrně jasnou představu o tom, jaká konkrétní pomoc může ze strany vlády přijít,“ uvedl. Konkrétnější být nechtěl, pouze upřesnil, že pomoc se bude týkat domácností, veřejného sektoru, tedy nemocnic, sociálních služeb, škol či obcí a krajů. Jurečka zmínil i adresnou pomoc pro firmy.

„Vláda opravdu pracuje na tom, abychom měli to řešení. My to řešení dneska už finalizujeme a to řešení velmi brzy budeme schopni aplikovat do praxe,“ řekl dále.

Drahé energie a zastropování cen

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes uvedl, že pro podniky jeho resort připravuje program kompenzací. Minulý týden mluvil o náhradách podnikům ze zpracovatelského odvětví, které prokážou provozní ztrátu kvůli vysokým cenám energií. Takové nastavení se podle něj ukázalo jako nedostatečné. Nový návrh proto počítá s kompenzacemi pro firmy, kterým kvůli současné krizi klesla ziskovost, řekl.

Evropští ministři by v pátek podle Síkely měli probrat několik variant řešení krize. Česká republika bude chtít na jednání zařadit například tzv. iberijský model, který by na trhu odděloval ceny elektřiny a plynu. Síkela chce otevřít i diskusi o možnosti omezení prodejů emisních povolenek.

Evropská komise navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Vedle toho unijní exekutiva počítá i s využitím neočekávaných zisků energetických firem na pomoc ohroženým spotřebitelům či s povinným omezením spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách.