Královopolská Ria v insolvenci rozprodává majetek | E15.cz

Brněnská strojírenská společnost Královopolská Ria (KP Ria) je firmou bez zaměstnanců a insolvenční správce pracuje na odprodeji jejího majetku. Řekl to bývalý ředitel Královopolská Ria a současný jednatel společnosti Královopolská Stress Analysis Group (SAG) Ctirad Nečas.

KP Ria je od srpna 2017 v insolvenci, o rok později brněnský krajský soud zamítl reorganizaci firmy a poslal ji do konkurzu. Před rokem konkurz zrušil Vrchní soud v Olomouci a poslal firmu zpět do režimu reorganizace, když věc vrátil brněnskému krajskému soudu.

Vedení KP Ria souběžně jednalo o odprodeji dceřiné společnosti KP SAG, která nevlastní žádný hmotný majetek. Když soud KP Ria letos v březnu znovu poslal do konkurzu, vedení firmy se nejprve znovu odvolalo.

"Od vyhlášení konkurzu jsme měli problém se získáváním nových zakázek, prakticky jsme jen dokončovali již probíhající práci. Když náš klient v Mochovcích, což byl poslední běžící projekt, projevil zájem o odkup KP SAG s tím, že by nepokračoval ve spolupráci s KP Ria, odvolání jsme stáhli a smířili jsme se s konkurzem," řekl Nečas. Ve slovenských Mochovcích KP Ria pracovala na dostavbě třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny.

Pod Královopolská SAG tak přešlo všech 40 zbývajících zaměstnanců KP Ria spolu se zakázkami a know-how společnosti. Odkoupila ji slovenská firma Enseco, která se podílí na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce.

"KP Ria teď zpeněžuje aktiva a shromažďuje finance, aby mohla vyplatit věřitele. Odprodej KP SAG přinesl téměř 100 milionů korun, což mělo pozitivní vliv na výši majetkové podstaty firmy," dodal Nečas.

Královopolská RIA se orientovala zejména na jadernou energetiku, chemii a petrochemii a čištění a úpravu vod. Zakázky měla vedle ČR i na Slovensku, v Srbsku, Bosně a Ázerbájdžánu. Navazovala na tradici brněnské strojírny Královopolská. V roce 1991 z ní byla vyčleněna jako samostatná jednotka na realizaci velkých investičních akcí, od roku 1996 fungovala jako samostatná společnost. V době vyhlášení úpadku měla 200 zaměstnanců.

Do insolvence se Královopolská Ria dostala kvůli sporu se společností Sev.en EC ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače o dostavbu tepelné elektrárny Chvaletice.

Zakázka na modernizaci dvou bloků měla stát 2,6 miliardy korun. Termín dokončení se dvakrát posunul, poté zadavatel kvůli nedodržení termínu vypověděl smlouvu a odmítl uhradit provedené práce na obou blocích. Královopolská Ria zpoždění zdůvodňovala následnými požadavky ze strany zadavatele, které nebylo možné splnit v původně sjednaných termínech.

Do insolvenčního řízení s Královopolskou Ria přihlásila Sev.en EC nepodmíněné pohledávky v souhrnné hodnotě téměř 546 milionů korun. Byla také jedním z věřitelů, kteří loni odmítli podpořit navrhovaný reorganizační plán Královopolské Ria, pro nějž hlasovalo víc než 90 procent věřitelů. Brněnský krajský soud námitky Sev.en EC zohlednil a loni v srpnu reorganizaci zamítl a vyhlásil na majetek Královopolské Ria konkurz.

KP Ria podala na Sev.en EC arbitrážní žalobu k Mezinárodní obchodní komoře v Londýně. Tu převzaly podle Nečase banky jako pravomocný věřitel.