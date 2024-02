„Určitě se na tom budeme podílet,“ řekl šéf podniku Thorsten Kramer s odkazem na plány Berlína vypsat výběrové řízení na kapacitu v aukčním systému, který bude teprve upřesněn. Plánování elektráren, jež by měly dohromady kapacitu nejméně tři gigawatty, běží už několik let, dodal.

Německá vláda začátkem tohoto měsíce schválila strategii, jejíž součástí jsou dotace v přepočtu za 17 miliard dolarů. Jsou určeny provozovatelům plynových elektráren, kteří mohou přejít na vodík. Berlín vodík považuje za klíčový budoucí zdroj energie při přechodu od znečišťujících fosilních paliv.

Společnost LEAG je v Německu druhým největším výrobcem elektřiny. Kramer doufá, že do Velikonoc vláda schválí společnosti kompenzaci ve výši 1,75 miliardy eur za to, že LEAG do roku 2038 odstaví své hnědouhelné elektrárny.

Pomoc pro LEAG ještě bude muset schválit Brusel. Už loni dostal vládní podporu větší konkurent firmy LEAG, společnost RWE.

EPH nyní jedná se společností Thyssenkrupp o možném převzetí poloviny ocelářské jednotky této německé firmy. Dohoda závisí na přechodu společnosti LEAG na obnovitelné zdroje energie.

V rámci nynějšího transformačního plánu hodlá společnost LEAG do roku 2030 vybudovat sedm gigawattů kapacity obnovitelných zdrojů energie. Současná kapacita je méně než 100 megawattů.