Skupina SE je s velkým náskokem největším výrobcem elektřiny na Slovensku, která loni vyrobila zhruba 21 terawatthodin elektřiny, což jsou zhruba dvě třetiny tamní spotřeby. Generální ředitel a místopředseda představenstva EPH Jan Špringl k dokončení transakce uvedl, že Slovenské elektrárne jsou strategickou součástí výrobního portfolia. „Nadále se soustředíme na dokončení čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce,“ dodal.

Po loňském odstavení posledního uhelného bloku skupiny jsou její energetické zdroje považovány za nízkoemisní. Kromě jaderných elektráren provozuje rovněž vodní i solární elektrárny.

Podle podmínek smlouvy činí cena za nabytí celkového stoprocentního podílu 150 milionů eur, které již EPH zaplatil v rámci vypořádání první fáze prodeje v roce 2016. Pro nabytí zbylých 50 procent se EPH musel zaručit za splacení úvěrů, které společnost Enel poskytla Slovenským elektrárnám a jejichž výše včetně úroků přesáhla ke konci loňského listopadu 1,1 miliardy eur.

Ovládnutí SE je pro Křetínského završením jedné z nejdelších transakcí vůbec. Obchodní dohoda o prodeji podílu byla podepsána už před deseti lety. Podmínkou však bylo získání finálního povolení ke komerčnímu provozu třetího a čtvrtého bloku elektrárny Mochovce.

Skupina SE, kterou ze 34 procent vlastní slovenský stát, dnes provozuje dva jaderné bloky v Jaslovských Bohunicích a k tomu tři bloky v Mochovcích. Poslední čtvrtý blok je stále ještě ve výstavbě a do provozu by měl být uveden letos. Na konci loňského roku byl dobudován z 93 procent. Loni Slovenské elektrárne vykázaly historicky rekordní hospodaření, když hrubý provozní zisk EBITDA přesáhl 1,74 miliardy eur.

Křetínského energetický byznys se dál rychle rozpíná. Letos získal například zbylou 30procentní část v energetické společnosti LEAG, chystá se převzít zbylý poloviční podíl v německé hnědouhelné elektrárně Lippendorf. Zároveň letos na jaře v Itálii spustil elektrárnu s paroplynovým cyklem o výkonu 800 megawattů a také podepsal smlouvu na dodávku větrných turbín se souhrnným výkonem 62 megawattů.

I přes neustálou expanzi a investice finanční výkonnost Křetínského energetického impéria loni poklesla. Provozní zisk EBITDA se propadl na 5,5 miliardy eur, když v předchozím roce dosáhl 7,3 miliardy eur. Důvodem byl hlavně pokles cen elektřiny na burzách.

Už letos by však výsledek mohla pozitivně ovlivnit právě společnost SE. Agentura Fitch Ratings například v únoru odhadla, že Slovenské elektrárne by v nejbližších letech mohly do zisku EBITDA skupiny EPH každoročně přispívat v průměru takřka miliardou eur.