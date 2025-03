Energetická skupina EPH Daniela Křetínského pokračuje v investicích do dekarbonizace. V den, kdy její dceřiná společnost EP Produzione otevřela nový blok s paroplynovým cyklem o výkonu 800 megawattů, s novinkou přišel i další člen skupiny EPH, společnost Mibrag, která podepsala smlouvu na dodávku větrných turbín. Brusel dnes přitom EPH schválil ovládnutí Slovenských elektráren, tedy získání kontrolního podílu v největším producentovi elektřiny na Slovensku a jediném vlastníkovi tamních jaderných elektráren.

Investice do paroplynové elektrárny podle EPH vyšla na přibližně 400 milionů eur, tedy zhruba deset miliard korun. Jedná se o moderní plynovou turbínu s účinností více než 62 procent a výrazně nižšími emisemi, než které vypouštějí uhelné elektrárny. Díky možnosti využívání vodíku je toto zařízení na špičce energetických inovací, píše v tiskové zprávě EPH, podle něhož investice dokládá závazek skupiny k inovacím a udržitelnosti.

Nový blok zvýší celkový výkon elektrárny Tavazzano e Montanaso na 1 970 megawattů, což pokryje spotřebu přibližně 1,5 milionu domácností. Díky flexibilitě provozu, která zajistí plynulou integraci obnovitelných zdrojů energie a zároveň zaručí stabilitu sítě, bude hrát elektrárna klíčovou roli v energetické bezpečnosti Itálie.

„Tento počin přináší do energetického mixu Itálie nezbytnou flexibilitu a potvrzuje tak vizi EPH a zároveň naši plnou podporu Itálii na její ambiciózní cestě k dekarbonizaci. I nadále jsme odhodláni investovat do inovativních projektů, které budou formovat udržitelnou a bezpečnou energetickou budoucnost,“ uvedl Peter Černák, předseda představenstva EP Produzione a člen představenstva EPH.

Vedle elektrárny Tavazzano investuje EPH v Itálii do další paroplynové elektrárny v Ostiglii, která má být uvedena do provozu v první polovině roku 2026, a také do bateriového úložiště s kapacitou 270 megawattů.

Německo není pozadu

Investice do moderní energetiky se EPH daří posouvat i v Německu. Společnost Mibrag, další dceřiná společnost EPH, podepsala smlouvu na dodávku větrných turbín Vestas pro novou větrnou elektrárnu Profen II, která vzniká na rekultivované ploše bývalého hnědouhelného dolu na pomezí německých spolkových zemí Sasko a Sasko-Anhaltsko.

Deset větrných turbín, každá o výkonu 6,2 megawattu, bude v Profenu ročně vyrábět přibližně 160 gigawatthodin elektrické energie, kterou Mibrag plánuje dodávat do veřejné sítě od roku 2027. Toto množství podle EPH pokryje spotřebu zhruba 46 tisíc domácností.

„Větrná elektrárna v Profenu o výkonu 62 megawattů je dalším krokem v našem programu přeměny bývalých těžebních lokalit na centra udržitelné energetiky. Iniciativa je základním pilířem naší širší strategie přechodu od konvenční k udržitelné výrobě energie a staví nás do čela energetické transformace v Německu,“ uvedl Tomáš David, člen představenstva EPH.

Do třetice, Evropská komise dnes EPH schválila záměr zvýšit podíl v největším slovenském výrobci elektřiny Slovenské elektrárne (SE), v němž po transakci bude vlastnit 66 procent.

Transakce se týká především výroby a prodeje elektřiny, distribuce plynu a také vyrovnávacích a podpůrných služeb. EPH v prosinci loňského roku podepsal smlouvu s italskou společností Enel o zvýšení podílu. EPH na základě smlouvy s Enelem zcela ovládne společnost Slovak Power Holding (SPH), která vlastní 66 procent akcií SE.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také e15.