Krize připravila Škodu Auto o polovinu zisku i pozitivní vyhlídky | E15.cz

Koronavirová krize velmi tvrdě dopadá na největší tuzemskou automobilku Škoda Auto a na ní napojený ansámbl dodavatelů. Mladoboleslavskému motoru české ekonomiky klesl provozní zisk za prvních devět měsíců roku meziročně o šedesát procent na 12,9 miliardy korun. Škoda prodala o čtvrtinu vozů méně než loni, téměř šest set tisíc, stejnou měrou se jí propadly i tržby na 329 miliard. To nejhorší ale nejen na tuzemské automobilky a na ně napojenou síť dodavatelů teprve čeká - krize poptávky.

Té bude čelit mimo jiné i celý mateřský koncern Škody Volkswagen, jenž se ve třetím čtvrtletí vrátil k zisku díky poptávce po luxusních vozech v Číně. Provozní zisk byl ve srovnání s loňskem o třetinu nižší, činil 74,4 miliardy korun.

Zatímco na jaře Škoda, nošovická Hyundai i kolínská TPCA přistoupily k několikatýdenním odstávkám výroby, nyní - alespoň zatím - dál vyrábějí. „Ačkoliv se tak děje, poptávka je velmi citelně zasažena. To bude platit i příští rok. Firmy neobnoví flotily služebních vozů, domácnosti budou šetřit,“ odhaduje hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Firmy i jednotlivci budou odkládat pořízení nových vozů, což povede k dalším zhoršení výsledků nejen Škody. S neochotou utrácet se bude podle Marka automobilka dál potýkat jak na tuzemském trhu, tak ale i na svém nejdůležitějším, tedy evropském odbytišti.

„Propad poptávky je obrovská hrozba. Velcí hráči mezi automobilkami budou muset šetřit, ale zvládnou to. Nejohroženější jsou malé a střední firmy, dodavatelé těch velkých,“ varuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Prodejny vozů jsou v Česku v současnosti zavřené, což může mít dalekosáhlé ekonomické dopady, konstatoval dříve prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar. „On-line prodej nic nevykompenzuje. Poptávka a nálada spotřebitelů je nyní daleko horší než v první vlně,“ dodává Špicar.

Na ekonomický tlak reagují tuzemské firmy v autoprůmyslu už nyní: zbavují se agenturních zaměstnanců, část pracovníků posílají předčasně do důchodu. Pokud by krize trvala několik dalších týdnů až měsíců, na řadu by přišli i kmenoví zaměstnanci. „Ten čas se blíží,“ konstatuje Špicar.

Není to přitom zdaleka jen koronavirová krize, co ohrožuje tuzemské podniky. Automobilový průmysl se musí vypořádat s investičně náročným zpřísněním evropského plánu na snižování emisí. Pravděpodobně na něj dopadne též „tvrdý brexit“, tedy odchod Velké Británie z Evropské unie bez uzavření obchodní dohody.

Na tuzemský autoprůmysl by měl dle expertů velmi dramatický dopad. Podle Špicara je navíc dál aktuální i riziko obchodní války Evropy s USA, i proto bude pro Česko důležitý výsledek prezidentských voleb.