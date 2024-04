Výrobky „made in China“ jsou hlavně staršími generacemi nejen v Česku vnímány s částečným despektem a nedůvěrou. Ta představuje hlavní překážku, na kterou čínské koncerny expandující do Evropy narážejí. SAIC, BYD, Dongfeng, Great Wall Motors, Geely nebo NIO se ale usilovně snaží evropského zákazníka přesvědčit, že pořízením jejich vozu nic neriskuje a že si kupuje kvalitní kus chytrého železa se spolehlivou baterií s dlouhou zárukou, s dostupným servisem i náhradními díly.

„Zmíněné čínské výrobce lze považovat za poměrně důvěryhodné a lze předpokládat, že mají s Evropou dlouhodobé plány,“ myslí si odborník na automobilový průmysl z EY Petr Knap. „Pokud se nestane něco mimořádného, očekávám, že své záruky dodrží prostřednictvím servisních partnerů. Je možné, že postupem času dojde mezi čínskými automobilkami ke konsolidaci nebo k vytváření aliancí, u velkých společností ale nečekám krachy či zásadní problémy.“

Čínské automobilky zahájily vstup do Evropy často přes severské trhy, kde je po elektromobilech největší poptávka. V posledních letech se jim ale daří i v Německu nebo třeba v Nizozemsku. Malý hatchback MG4 Electric je už nyní nejprodávanějším čínským elektromobilem v Evropě a podle dat Jato Dynamics byl loni celkově čtvrtý nejprodávanější. Nových registrací tohoto modelu proběhlo více než 72 tisíc. Pro srovnání, Škoda Enyaq byla pátá se 66 tisíci zaregistrovanými vozy. Prodeje suverénně ovládla Tesla Y s téměř 252 tisíci.

Značka MG z koncernu SAIC budí zájem i v tuzemsku. Model MG4 s dojezdem až 520 kilometrů a relativně rychlým dobíjením se nabízí za cenu začínající na 780 tisících korunách. „Naším prvořadým cílem je dělat v Česku společně s MG udržitelný dlouhodobý obchod. To se týká nejen nás jako dovozce, ale i prodejních a servisních dealerů,“ ujišťuje Marek Vodička, mluvčí M Motors, oficiálního importéra vozů značky MG.

Ze 129 tamějších automobilových značek má v Číně jen 20 více než jednoprocentní tržní podíl

Confronted with unprecedented local competition amid weakened consumer sentiment in China, the market share of #Telsa has shrunk from 10.5% in the first quarter of 2023 to around 6.7% for the quarter ended in December, Bloomberg calculations based on CPCA data.… pic.twitter.com/nitgr7vNek