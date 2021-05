Pandora končí s přírodními diamanty | E15.cz

Největší výrobce šperků na světě, dánská společnost Pandora, přestane používat přírodní diamanty. Ve svém dnešním sdělení to zdůvodnil jejich cenou a neetickým způsobem těžby. Krok je součástí širší strategie, ve které firma upouští od surovin získávaných v dolech a továrnách často za pomoci porušování lidských práv, uvedla agentura Bloomberg.

„Můžeme v podstatě dosáhnout stejného výsledku jako příroda, ale za velmi, velmi rozdílnou cenu,“ prohlásil šéf společnosti Alexander Lacik s tím, že chce zároveň udělat správnou věc. Diamanty zdobící šperky Pandory tak budou napříště vyrobené laboratorně. První kolekci s umělými kameny firma představí v Británii, na další trhy ji uvede v roce 2022.

Pandora, která vyrobí více šperků než jakákoli jiná klenotnická firma a prodává je v mnoha zemích včetně České republiky, přišla s tímto rozhodnutím ani ne rok poté, co se zavázala, že k výrobě přestane používat nově vytěžené zlato a stříbro. Od roku 2025 budou její produkty jen z recyklovaných drahých kovů, tak aby se do čtyř let firma stala uhlíkově neutrální.

Trh s drahými šperky je ve stínu zpráv o mnohaletém porušování lidských práv při těžbě surovin nutných k jejich výrobě, ale zreformovat se jej dosud nepodařilo. Na znepokojení zákaznické veřejnosti reagovala loni i konkurenční firma Tiffany & Co. Klientům začala nabízet podrobnosti o cestě jednotlivých individuálně zaregistrovaných nově vytěžených diamantů z dolů až do prodejny.

Laboratorně vyrobené diamanty společnosti Pandora se produkují za pomoci zhruba 60 procent obnovitelné energie z uhlíku. V příštím roce má podíl obnovitelné energie stoupnout na 100 procent. Firma uvedla, že umělé diamanty budou mít stejné fyzické vlastnosti jako přírodní kameny.

Šperky s těženými diamanty tvořily jen malou část produkce společnosti, která se soustředí na cenově dostupné zboží. V loňském roce byly součástí zhruba padesáti tisíc klenotů z celkových 85 milionů vyrobených. Lacik však věří, že nižší ceny umělých kamenů nastartují poptávku. Šperky s nimi budou začínat na ceně 250 liber (zhruba 7 400 korun). Šéf firmy doufá, že se tak diamanty z exkluzivního zboží a svatebního byznysu přesunou do kategorie zboží pro každodenní nošení.

Celosvětový prodej diamantů loni kvůli koronavirovým omezením a ekonomické nejistotě klesl podle zprávy Antverpského světového diamantového centra a společnosti Bain & Co zhruba o 15 procent. Produkce surových diamantů se snížila o 20 procent a ceny klesly o 11 procent. Trh s umělými diamanty naproti tomu roste dvouciferným tempem. Podle společnosti Bain je udržitelnost důležitá především pro mladé zákazníky.

BBC uvedla, že v laboratořích bylo loni vytvořeno sedm milionů karátů diamantů, zatímco v dolech se vytěžilo 111 milionů. Nejvíce kamenů pochází z Ruska, Kanady, Botswany a Austrálie.