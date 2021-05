Boj o patenty k vakcínám zostřil. Mediaset a Vivendi uzavřely smír | E15.cz

Top události

Biden je pod tlakem kvůli patentům na vakcíny

Americký prezident Joe Biden je v době dramatického vývoje pandemie v Indii a Jižní Americe pod rostoucím tlakem levého křídla demokratické strany i mezinárodních osobností, aby Spojené státy pozastavily platnost patentů vakcín proti koronaviru. Postižené regiony lobbují u Světové obchodní organizace, plán ale dosud kromě USA blokují EU a Británie. Tlak pociťují i samotné farmaceutické firmy, které začínají přicházet s návrhy, jak zvýšit dodávky do chudších zemí.

Tvrdí, že krok by poškodil jejich podnikání i budoucí výzkum a vývoj. Argumentují také tím, že mít návod na přípravu preparátu ještě neznamená úspěšnou výrobu. „Pro odvětví by to byl strašný precedent,“ řekl The New York Times analytik banky SVB Leerink Geoffrey Porges. Bidenovi zdravotní poradci jsou podle deníku rozpolceni a Biden by podle některých měl hledat alternativní cesty jak výrobce přimět k většímu zasílání vakcín mimo nejbohatší státy buď zvýšením výrobních kapacit, nebo transferem technologií.

Aerolinky žádají rychlé uvolnění cestovních omezení

Koalice leteckých dopravců a cestovních kanceláří naléhá na úplné uvolnění cestovních restrikcí mezi Spojenými státy a Británií. Podle nich pokračující očkování a prostředky jako testy omezují šíření koronaviru a lety přes Atlantik by měly být uvolněny nejpozději na summitu zemí G7 v červnu.

„Jsme přesvědčeni, že existují správné nástroje, které umožňují bezpečný a smysluplný restart transatlantického cestování,“ uvedla v dopise americkému prezidentovi Joemu Bidenovi a britskému premiérovi Borisi Johnsonovi padesátka skupin a odborů z branže cestovního ruchu. Zdůrazňují, že krok je zcela zásadní pro zotavení obou ekonomik po koronakrizi.

Z trhů a burz

Technologickým firmám se nedařilo

Americké akcie zahájily nový týden smíšeně. Širší index S&P 500 si připsal 0,27 procenta a Dow Jones posílil o 0,7 procenta, zatímco Nasdaq Composite se snížil o 0,48 procenta. Nedařilo se příliš technologickým firmám, výrazněji oslabil například Amazon. Nahoru šly komodity a průmyslové společnosti.

Akcie Pfizeru reagovaly pozitivně na souhlas amerického prezidenta Joea Bidena s exportem v USA vyrobené očkovací látky. Kosmetická firma Estée Lauder výrazně propadla, její čtvrtletní výsledky nenaplnily očekávání.

Dohoda společností Mediaset a Vivendi

Italský mediální podnik Mediaset, částečně ovládaný rodinou expremiéra Silvia Berlusconiho, se domluvil s francouzskou společností Vivendi na ukončení pět let trvajícího sporu kolem zrušené televizní dohody. Strany odsouhlasily, že v Evropě upustí od právních pří. Válčily spolu od července roku 2016, kdy Vivendi vycouvala z plánu koupit divizi placené televize Mediasetu.

Součástí nynější dohody je, že Vivendi prodá většinu podílu v Mediasetu, který se jí podařilo získat při pokusu o převzetí společnosti na podzim 2016. Mediaset tehdy obvinila Vivendi, že využila poklesu jejích akcií o třicet procent poté, co Vivendi zrušila koupi její divize Premium.

Tweet dne

Ukrajina potřebuje jasný signál o evropské a euroatlantické perspektivě. Odkládání těchto záležitostí na „později“, „někdy“, „za deset let“ musejí skončit. Andrzej Duda s tím souhlasí. Stejně jako Ukrajinci se většina Poláků přiklání k budoucímu členství Ukrajiny v EU.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou naléhal na jasný harmonogram přičlenění země k EU a zejména k NATO.

