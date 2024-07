Liberty Ostrava zavírá koksovnu. Propustí tisíce zaměstnanců

Hutní firma Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborářů by se propuštění mohlo týkat až 2600 lidí. Společnost má zhruba 5000 pracovníků. Firma návrh na snížení počtu zaměstnanců předložila odborům dnes. Liberty to oznámila v tiskové zprávě, kolika zaměstnanců by se propouštění mohlo týkat, v ní neuvedla.