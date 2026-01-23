Majitelé výrobce letounů Evektor mají těžkou hlavu. Ve hře je prodej firmy i konec projektu EV-55
- Letecký výrobce Evektor bojuje o svou budoucnost a hledá investora, který by zachránil projekt letounu EV-55.
- Devítimístné dvoumotorové letadlo ještě v minulé dekádě experti považovali za nejvýznamnější projekt českého leteckého průmyslu v posledních dvaceti letech.
- Jaké scénáře nyní leží na stole?
Kunovický výrobce menších letounů Evektor se ocitl na křižovatce, která do velké míry předurčí, jakou roli bude hrát v tuzemském leteckém průmyslu. Jeho zhoršující se hospodářské výsledky majitele donutily hledat strategického partnera a připustit i variantu prodeje celé firmy.
Ještě před deseti lety byl Evektor vzorem úspěchu českého leteckého průmyslu. Z malého, avšak ziskového výrobce sportovních letounů a ultralightů se měl stát významný hráč v segmentu střední kategorie. Firma v roce 2014 získala malajského investora, který měl do firmy nalít čtyři miliardy korun, zvýšit počet pracovníků na více než dvojnásobek a dokončit certifikaci klíčového modelu EV-55.
Nyní je nálada ve společnosti značně odlišná. Vývoj počtu zaměstnanců nabral opačnou trajektorii a loňský rok tento sestupný trend ještě urychlil. „Naplno jsme pocítili útlum ze segmentu automotive. Museli jsme propustit asi padesát lidí a v létě jsme zastavili výrobu, protože nám přestal platit jeden náš klíčový zákazník. Situaci se podařilo zachránit vložením kapitálu českých majitelů a letos už je situace optimističtější,“ říká jednatel firmy Jiří Duchtík s tím, že letecká divize má naplněnou zakázkovou knihu a firma může opět nabírat. Dnes v ní pracuje zhruba 260 lidí.
Nečinný investor
Krizová situace ve firmě podle Duchtíka alespoň pročistila vzduch. Malajský investor Aspirasi Pertiwi, který drží 18procentní podíl, totiž jako jediný odmítl finančně vypomoci. Výsledkem bylo odvolání jeho zástupce z představenstva firmy.
„Požádali jsme ho o pomoc a ani nereagoval. Vzhledem k tomu, že není aktivní, nedávalo smysl, aby zůstal v představenstvu,“ popisuje motivy českých vlastníků Duchtík. Firmu ovládají včetně jeho otce Libora ještě společníci Jaroslav Růžička a Josef Vávra. Všichni drží shodně zhruba 27procentní podíl. Kolik museli do firmy vložit, Duchtík nechtěl komentovat.
Nyní je podle něj klíčové najít investora. „Se zájemci už vyjednáváme, ale další vývoj nechceme předjímat. Možností je více, můžeme prodat jednotlivé projekty, ale akcionáři jsou připraveni prodat i majoritu v celé skupině,“ uvedl. V souvislosti s prodejem projektu zmínil letadlo Evektor EV-55. Na dokončení vývoje, certifikaci a rozjetí prvotní fáze sériové výroby podle něj chybí minimálně desítky, spíše stovky milionů korun, které současní podílníci nemají.
Pokud investora firma nenajde, současná podoba projektu EV-55 navzdory úsilí vlastníků definitivně skončí. Ve hře by zůstal jen potenciální vývoj hybridní či ryze elektrické verze. I na to by však majitelé museli najít partnera.
Letoun EV-55 je dvoumotorový turbovrtulový víceúčelový dopravní letoun, který firma začala vyvíjet už v roce 2003. Ačkoliv vývoj vyšel na přibližně tři miliardy korun, firma zatím představila jen prototypy. Potřebná typová certifikace, bez níž letadla nemůže prodávat, chybí.
Kdo by mohl mít o projekt zájem, Duchtík kvůli dohodě o mlčenlivosti nespecifikoval. Pouze uvedl, že zájemci jsou dva a oba z Česka. Redakce e15 se snažila možné zájemce vypátrat, ale ani zdroje, které jsou jinak v leteckém oboru dobře informované, o žádných zájemcích neslyšely.
Skupina Evektor má dvě dceřiné společnosti – Evektor Aircraft a Evektor Aerotechnik – a již několik let je ve ztrátě. Konsolidovaná čísla nezveřejňuje, z obchodního rejstříku lze ale vyčíst, že jen mateřská firma tratila v roce 2024 zhruba dvacet milionů korun. Loňský rok byl vzhledem ke zmíněné krizi patrně ještě horší, podle Duchtíka ale nijak výrazně. Finančně skupině pomáhá i rozprodej nepotřebného majetku, například areálu Kvasiny.