MAN škrtá 2300 míst. Slabá poptávka nutí německého výrobce k úsporám
- MAN v příštích deseti letech zruší v Německu 2300 pracovních míst kvůli slabé poptávce a rostoucím nákladům, nejvíce v Mnichově.
- Přestože Traton Group zvýšil počet nových zakázek, prodeje i tržby letos klesly, což zvyšuje tlak na úspory a efektivnější provoz.
- Firma tvrdí, že škrty jsou nutné pro financování vysokých investic a rozšíření produktového portfolia.
Výrobce nákladních automobilů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. Firma se podle mluvčího potýká se slabou poptávkou a s vysokými náklady, informovala dnes agentura Reuters. MAN je součástí divize Traton, která patří koncernu Volkswagen a která se zaměřuje na výrobu nákladních vozidel.
Traton měl na konci loňského roku více než 105 tisíc zaměstnanců, data za jednotlivé firmy samostatně neuvádí. Pod firmu Traton SE patří výrobci nákladních vozidel a autobusů Scania, MAN, International a Volkswagen Truck & Bus. Většinu pracovních míst hodlá MAN zrušit v Mnichově, konkrétně 1300. O pracovní místa přijdou i továrny v německých městech Salzgitter a Norimberk.
Mluvčí dodal, že v uvedeném období zanikne méně pracovních míst, než kolik zaměstnanců odejde do důchodu. „Nyní vstupujeme do fáze vysokých investic a musíme generovat udržitelné zisky, abychom dokázali rozšířit produktové portfolio,“ řekl.
Prodej meziročně klesl
Společnost Traton Group za prvních devět měsíců letošního roku zvýšila počet zakázek o sedm procent na 202 100 vozidel, prodej ale meziročně o devět procent klesl a dosáhl 224 500 vozidel. Tržby za celou skupinu se snížily o osm procent na 32,3 miliardy eur (780,8 miliardy korun), uvedl podnik na konci října ve své výsledkové zprávě.
Společnost Traton SE vznikla v roce 2013, sídlí v Mnichově a jejím předchůdcem je firma Volkswagen Truck & Bus AG. Traton SE je mateřskou a holdingovou společností firmy Traton Group. Volkswagen v roce 2019 část akcií divize Traton uvedl na burzu.