Polovina Bubnů má nového majitele, těžký průmysl čeká nejistý rok, bitcoin ztratil předvídatelnost
- Bitcoin ztratil zbytky předvídatelnosti, kryptoměny čeká další bouřlivý rok
- Lidští roboti jsou prioritou čínské pětiletky. V závodě s USA v nich má navrch, na obzoru je však bublina
- Těžký průmysl čeká nejistá sezona. Německo ale není ten skutečný strašák
- Jeden z nejlukrativnějších pozemků v Česku má nového podílníka. Vítek prodal polovinu Bubnů
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Bitcoin ztratil zbytky předvídatelnosti, kryptoměny čeká další bouřlivý rok
Rok 2025 znamenal pro majitele bitcoinu a dalších virtuálních měn drsné vystřízlivění z očekávání dalšího bombastického cenového růstu, který v nich pomohly ukotvit i zavedené firmy investičního světa. Například banka Standard Chartered pracovala s odhadem, že by kurz největší kryptoměny mohl během roku 2025 vystoupat až na čtvrt milionu dolarů.
Lidští roboti jsou prioritou čínské pětiletky. V závodě s USA v nich má navrch, na obzoru je však bublina
Hlavní slovo v závodě o to, kdo jako první zvládne široce uvést na trh komerčně úspěšné humanoidní roboty, mají dnes Čína a USA. Tyto roboty jsou navrženy tak, aby měly lidskou podobu a pohybovaly se jako člověk. Jejich schopnosti pohání algoritmy založené na umělé inteligenci (AI). Do budoucna by mohly najít uplatnění v různých prostředích – od továren přes hotelnictví až po domácnosti.
Těžký průmysl čeká nejistá sezona. Německo ale není ten skutečný strašák
Část českého mediálního prostoru od listopadu plní varovné zprávy o tom, že Němci chystají masivní podporu tamnímu těžkému průmyslu. Zpráva sama o sobě může působit jako uměle vytvořený bič na prolobování úlev pro zdejší průmysl – ve finále německá podpora není tak robustní, jak se zpočátku psalo, má řadu podmínek i pastí, a hlavně Německo čelí mnohem hlubším ekonomickým problémům než Česko. Pravdou ale je, že tuzemský těžký průmysl už lapá po dechu delší dobu a každé zhoršení podmínek bude cítit.
Jeden z nejlukrativnějších pozemků v Česku má nového podílníka. Vítek prodal polovinu Bubnů
Největší domácí realitní skupina CPI Property Group (CPIPG) miliardáře Radovana Vítka uskutečnila svou dosud nejvýznamnější divestici, minimálně z hlediska prestiže. Pod neutuchajícím finančním tlakem se rozhodla prodat polovinu českého brownfieldového klenotu skupině J&T. Pražské Bubny tak podle zjištění e15 bude rozvíjet společný podnik obou skupin nazvaný JV Bubny.